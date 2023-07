﻿Orchester des SHMF in Rendsburg: Musik plus Wocheneinkauf

Rendsburg. Auf der Bühne spielt ein Streicher-Ensemble, ein paar Schritte weiter kaufen Menschen an den Wochenmarktständen Salat, Brot oder Fleisch. Unter den Klang der Musik mischen sich Gespräche junger Menschen in verschiedenen Sprachen.

Das Orchester des Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) hat am Sonnabend ab zehn Uhr ein kostenloses Konzert in Rendsburg gespielt. Zum ersten Mal traten die jungen Musikerinnen und Musiker aus 31 Ländern auf dem Schiffbrückenplatz auf, während dort der Wochenmarkt stattfand. Bisher fand der Festivaltag auf dem Altstädter Markt statt, wegen der anstehenden Renovierung wurde aber ein neuer Ort gesucht.

Schleswig-Holstein Musik Festival: Festivalorchester mit jungen Menschen aus 31 Ländern

Viktoria Kassel (25) aus Ulm hat sich auf den Auftritt in Rendsburg mit am meisten gefreut, erzählt sie. Sie spielt Oboe und ist schon zum zweiten Mal Teil des SHMF-Festivalorchesters. Man sei den ganzen Tag draußen und habe eine viel direktere Verbindung mit den Zuhörenden. „Wir sind Teil des Publikums“, sagt sie. Während die Ensembles auf der Bühne spielen, stehen die anderen der 120 Jungmusikerinnen und Jungmusiker vor der Bühne, filmen, quatschen. Die Gruppe wachse über die gemeinsame Zeit stark zusammen, sagen die Teilnehmenden. In diesem Jahr wiederzukommen habe sich angefühlt „wie nach Hause kommen“, erzählt Viktoria Kassel.

Die 121 Musikerinnen und Musiker sind seit 2. Juli bis zum 17. August im Nordkolleg Rendsburg untergebracht und proben in der ACO Thormanhalle in Büdelsdof für ihre 17 Konzerte in Lübeck, Itzehoe, Rendsburg, Lüneburg, Elmshorn, Neumünster, Plön und Hamburg.

Festivalorchester probt in der ACO Thormannhalle in Büdelsdorf

„Die erste Woche war vor allem dazu da, um sich zu vernetzten“, sagt Sebastián Ramírez (24) aus Chile. Der Geigenspieler ist zum ersten Mal in Deutschland, er studiert gerade in der Schweiz. Er mag den interkulturellen Austausch mit den anderen Leuten aus dem Orchester, erzählt er. „Es ist so ein tolles Erlebnis zu sehen, dass ich meinen Teil zu einem großen Ganzen leiste“, sagt er.

Samba-Rhythmen und jede Menge gute Laune: Gemeinsam zog das Festivalorchester vom Schiffbrückenplatz zur ACO Thormannhalle in Büdelsdorf, wo die jungen Musikerinnen und Musiker in den nächsten Wochen proben werden. © Quelle: Daniela Weichselgartner

Alle gemeinsam zogen nach den Auftritten auf dem Schiffbrückenplatz ab 13 Uhr mit Samba-Rhythmen durch die Stadt zur ACO Thormanhalle. Trommelwirbel. Percussionrhythmen. Jubel und viel gute Laune. Zuschauerinnen und Zuschauer klatschten ihnen vom Straßenrand zu oder tänzelten im Takt zur Musik.

Das Schleswig-Holstein Musik Festival findet in diesem Jahr vom 1. Juli bis zum 27. August statt und präsentiert bei unterschiedlichen Konzerten im ganzen Land die Musik internationaler Künstlerinnen und Künstler.

