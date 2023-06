Haspa Norderstedt

Nach Millionencoup in Norderstedt: Urteil zu Entschädigungen erwartet

Kriminelle dringen im August 2021 in eine Haspa-Filiale in Norderstedt ein und plündern mehr als 600 Schließfächer. Von der Beute in zweistelliger Millionenhöhe fehlt jede Spur. Ein Gericht in Hamburg will nun entscheiden, wie die Sparkasse ihre Kunden entschädigen muss.