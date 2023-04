﻿Schönhorster Weg in Bissee bleibt Trasse mit vielen Schlaglöchern

Der Schönhorster Weg durch den Wald bei Bissee bleibt vermutlich bis 2024 eine Schlaglochpiste. Die Gemeindevertretung in Bissee hat eine Entscheidung über die Instandsetzung der 780 Meter langen Strecke, die Brüggerholz, Fürkiek und Schönhorst verbindet, vertagt. Das sind die Gründe.

Bissee. Der Schönhorster Weg in Bissee, der Brüggerholz und Schönhorst verbindet, wird 2023 vermutlich auch nicht saniert. Die Gemeindevertretung in Bissee hat eine Entscheidung vertagt. Die Gemeindestraße zählt wegen der vielen und tiefen Schlaglöcher zu den schlechtesten im Kreis Rendsburg-Eckernförde. 2022 hatten sich Radfahrer wegen des schlechten Zustands bereits beschwert. Die Straße ist in deren Augen „gefährlich und nicht nur für Zweiradfahrer ungeeignet“.