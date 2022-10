Das sind die schönsten Alleen in Schleswig-Holstein

Wo befindet sich die schönste Allee in Schleswig-Holstein? Die Antwort auf diese Frage geben der Schleswig-Holsteinische Heimatbund und eine Experten-Jury. Das sind die Sieger.

Die Hornsdorfer Allee gilt als eine der schönsten Alleen in Schleswig-Holstein.

Kiel. Die schönsten Alleen in Schleswig-Holstein finden sich in Emkendorf, Seedorf, Flemhude, Heide und Bargteheide. Das hat der Schleswig-Holsteinische Heimatbund mitgeteilt, der den Wettbewerb gemeinsam mit dem Bund deutscher Baumschulen (BdB) veranstaltete. Es ist das zweite Mal, dass die schönste Allee in Schleswig-Holstein ausgezeichnet wurde.

Gesucht wurden die schönsten landschafts- oder ortsprägenden Alleen in den Kategorien Straßen-, Guts- und Friedhofsallee. Bis Mitte Juli hatten sich 45 Bürger, Gemeinden, Institutionen und private Eigentümer beworben. Anfang Oktober machte sich die Jury auf, unter den neun Alleen, die in die engere Auswahl kamen, die Sieger zu ermitteln.

Schöne Alleen in Schleswig-Holstein: „Einzigartig und schwer vergleichbar“

„Alleen prägen die Kulturlandschaft Schleswig-Holsteins auf besonders schöne Weise. Um sie pflegen, schützen und in dieser Form erhalten zu können, braucht es viel Engagement“, sagte Umweltminister Tobias Goldschmidt. „Wie wirkungsvoll dieser Einsatz sein kann, das haben alle Beteiligten in diesem Wettbewerb bewiesen. Ohne das Engagement könnten Alleen nicht überleben.“

"Jede Allee ist einzigartig und damit schwer vergleichbar", sagte der Landesbeauftragte für Naturschutz, Prof. Dr. Holger Gerth. Die Bemühungen um fachgerechte Pflege, denkmalschützende Vorgaben, Nach- und Neupflanzungen ermöglichten erst den Fortbestand und hätten maßgeblichen Einfluss auf das prägende Erscheinungsbild der Alleen. Deshalb fanden diese Punkte eine besondere Berücksichtigung bei der Bewertung der schönsten Allee in Schleswig-Holstein.

Schönste Alleen in Schleswig-Holstein von Jury ermittelt

Neupflanzungen sind oft schwierig, weil Flächen rar sind. „Damit auch nachfolgende Generationen die Schönheit von Alleen erleben können und der große ökologische Nutzen bestehen bleibt, kommt Neupflanzungen von Alleen eine ebenso große Bedeutung zu wie ihrem Erhalt“, sagte Projektleiterin Dagmar Andresen vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund.

Schleswig-Holsteinischer Heimatbund: Gegründet 1947 1947 gründeten Heimatvereine aus Schleswig-Holstein, Mitglieder der Landesregierung, Oberkreisdirektoren und Landräte, Parteien, Presse, Mitglieder der Universität, des Adels, Vertreter von Speeldelen, dazu eine Reihe von Einzelpersönlichkeiten den Schleswig-Holsteinischen Heimatbund (SHHB). Der Heimatbund versteht sich als Dachverband für rund 220 Vereine, Verbände und private Organisationen, die sich in Fragen der schleswig-holsteinischen Heimat- und Kulturpolitik, des Naturschutzes und der Denkmalpflege, der Geschichte des Landes, der niederdeutschen und der friesischen Sprache sowie in Fragen von Migration und Integration engagieren und die sich Ziele gesetzt haben, die denen des Schleswig-Holsteinischen Heimatbunds entsprechen. Seit 2000 hat der Verein seinen Sitz in Molfsee.

Die schönsten Alleen in Schleswig-Holstein wurden von einer Jury ermittelt, darunter Experten vom Landesamt für Denkmalpflege, von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und vom Nabu.

Alleenensemble Jersbeker Park – Gutsalleen: Es wurden die vier Hauptalleen des Jersbeker Parks in Bargteheide als Ensemble ausgewählt. Alter: rund 300 Jahre. Die vier Alleen zusammen sind rund 1110 Meter lang. Es gibt regelmäßige Pflege und Nachpflanzungen, Engagement durch Baumpatenschaften, Führungen, Sommerfeste, Konzerte. Eigentümer: J. von Bethmann Hollweg, Ansprechpartner: Förderverein Jersbeker Park

Hornsdorfer Allee – Straßenallee : Laut Jury eine sehr imposante, landschaftsprägende Allee; im örtlichen Abschnitt wachsen etwa 170-jährige Eichen, teilweise noch älter, im westlichen Abschnitt Linden. Es gibt regelmäßige Pflege und Nachpflanzungen; der Verkehr ist durch begrenzte Straßenbreite eingeschränkt. Länge: rund 1700 Meter, Eigentümerin: Gemeinde Seedorf.

Zütphenfriedhof – Friedhofsallee: Kreuzförmig angelegte, laut Jury sehr homogene Lindenallee, prägt den Friedhof und das Stadtbild von Heide, regelmäßige Pflege und Nachpflanzungen, Engagement durch Friedhofsführungen, Alter: etwa 190 Jahre, etwa 290 Meter lang. Eigentümer: Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland.

Emkendorfer Allee – Historische Allee: Aufgrund seiner historischen und die Kulturlandschaft prägenden besonderen Bedeutung ist die Aufgrund seiner historischen und die Kulturlandschaft prägenden besonderen Bedeutung ist die Emkendorfer Allee laut Jury ein Kulturdenkmal von überregionaler schleswig-holsteinischer Bedeutung . Von Anfang an bestand sie als eine "gemischte Allee", das heißt holländische Linden, Rosskastanien und Bergahorn wurden im Wechsel in Reihe gepflanzt. Es ist laut Jury die einzige Allee mit umfangreichem Entwicklungskonzept auf Basis wissenschaftlicher Gutachten. Pflege und Nachpflanzungen werden kontinuierlich durchgeführt. Alter: etwa 250 Jahre, Länge: etwa 4000 Meter. Eigentümer: Landesbetrieb für Straßenbau- und Verkehr.

Lindenallee Flemhude – besondere Allee: Laut Jury eine stark Ortsbild prägende, etwa 160-jährige Allee, die den Friedhof mit dem Kirchplatz verbindet. Die Allee wird teilweise von historischer Bebauung, alten Katen, begleitet. Sie wird regelmäßig gepflegt und ist durch Nachpflanzungen vollständig erhalten; Länge: etwa 350 Meter. Eigentümerin: Gemeinde Quarnbek.

Der Trend zur baumgesäumten Straße ist mehr als 200 Jahre alt. Das systematische Pflanzen von Alleen entlang der Straßen in Deutschland habe Endes des 18. Jahrhunderts vor allem in Preußen begonnen, sagte Jürgen Peters von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde vor dem Tag der Alleen am 20. Oktober. Neue Chausseen wurden damals mit Bäumen bepflanzt, die etwa einen Meter links und rechts versetzt im Abstand von zehn Metern neben der Fahrbahn standen. Zunächst waren es oft Pappeln, später vor allem Eichen, Linden und Ulmen.

Nach aktuellen Untersuchungen gibt es rund 20.000 Kilometer Alleen in Deutschland – mit Schwerpunkten in der Nordhälfte und vor allem im Osten. Durch Teile des Landes führt die ausgeschilderte Deutsche Alleenstraße. Zudem gibt es rund 70.000 Kilometer einseitige Baumreihen. „Meine These ist, dass viele Baumreihen früher Alleen gewesen sind“, sagt Peters. Beim Straßenausbau sei oft eine Allee-Baumreihe gefällt worden. Heute sei die Linde der dominierende Alleebaum. Auch Ahorn sei stark vertreten.