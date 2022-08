In ein Dorf ziehen, ist das Eine. Dort anzukommen, ist für Neuzuzügler nicht immer leicht. Die Menschen in Schönwohld fanden 1971 eine Lösung: mitmachen im Fest-Orga-Team. Wie die Idee bis heute trägt.

Achterwehr.  Seit 50 Jahren gibt es in dem Achterwehrer Ortsteil Schönwohld ein eigenes Veranstaltungsteam für Dorfevents. Beim Vogelschießen von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. August, wird das Jubiläum des Teams mit dem Namen Dorfgemeinschaft Schönwohld (DG) mit alten und neuen Spielen, Zauberkunst, Musik und Tanz, Kaffee und Kuchen ausgiebig gefeiert.

Mode-Gag, um an das erste Dorffest unter der Regie der DG 1972 zu erinnern: Zum Tanzen zur Musik von DJ Michael Schieferdecker am Sonnabend, 20. August, ab 20.30 Uhr, sind Gäste in Outfits im Stil der 1970er-Jahre willkommen. Hemden mit riesigen Papageienkragen, Mini-, Midi- oder Maxiröcke, Cordjacken, Plateauschuhe: Alles geht. „Vielleicht finden Festgäste ja noch Kleidungsstücke aus dem Gründungsjahr der DG im Schrank“, hofft Beate Marxen, die 2004 den DG-Vorsitz übernahm.

Dreh- und Angelpunkt für das dreitägige Programm des 50. Dorffestes ist der Sportplatz mit dem Festzelt und dem Bierpilz. Dort wird am Freitag, 19. August, um 19 Uhr der Bierpilz in der Abenteuerhütte geöffnet. Ab 20 Uhr lädt Zauberer Thies Bielenberg zu Comedyzauberei und Mentalmagie ins Festzelt. Der Tanz beginnt ab 21 Uhr. Um zehn Uhr starten dort am Sonnabend, 20. August, die Spiele für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Der Hochseilgarten Altenhof bietet Bogenschießen an, die Freiwillige Feuerwehr Achterwehr Wasser-Geschicklichkeitsspiele. Für den Nachwuchs gibt es eine Hüpfburg, Kinderschminken, Basteln und Kinder-Tattoos. Sind um etwa 12 Uhr die Preise verteilt, können die Kids nach einer Jahrzehnte gepflegten Tradition Naschitüten vom Maibaum-Kranz pflücken. Dafür ist eine Mast-Klettertour ein Muss. Eine weitere Tradition ist die Boßeltour von 14.30 bis 16.30 Uhr. Vor dem Essen, es gibt um 19 Uhr Spanferkel und vegetarischen Nudel-Gemüse-Auflauf, werden ab 18.30 Uhr Essensmarken verkauft. Nach dem Start des "Danz op de Deel" um 21.30 Uhr gibt es eine Tombola.

Am Sonntag, 21. August, ist der Bierpilz ab 13 Uhr Anlaufstelle für Kuchenspenderinnen und -spender. Ab 13.30 Uhr beginnt der Festumzug mit dem Blasorchester vom Bahn Sozialwerk Kiel (BSW). Beate Marxens Hoffnung: Viele Kinder bringen wie früher Blumenstöcke als Schmuck zum Umzug mit. Bonbonkanone, Fußballturnier, Hüpfburg, Schminken, Tattoos und Basteln für Kinder, Pflanzenraten, Siegerehrung der Erwachsenen sind am Nachmittag geplant.

Dorffest in Schönwohld: Wie alles begann

1971 wurde die Volksschule in Schönwohld geschlossen. Damit fiel sie als Organisatorin des Vogelschießens aus. Das Fest fiel flach. Kein Fest mehr für Kinder und Erwachsene? Das war im Dorf nicht denkbar. Seit 1901 hatte es ein sogenanntes „Kindervergnügen“ gegeben, das – mit einer Pause von 1940 bis 1947 – immer im Juli gefeiert wurde.

Also gründeten Menschen aus Schönwohld, Marutendorf und Steinfurt noch 1971 die DG als Veranstaltungsgemeinschaft. 1972 organisierte Werner Merten als erster DG-Vorsitzender mit dem Vorstand Heinz Willrodt, Herbert Kowitz und Walter Tank das erste Vogelschießen in Regie von Ehrenamtlern.

Das Engagement für den Erhalt der Festkultur ist ungebrochen

Das Engagement im Dorf für den Erhalt der Festkultur ist bis heute ungebrochen. Die DG lebt, seit 2004 mit Beate Marxen Vorsitzende des Ganzjahresfestkomitees. Die Aufgaben wuchsen mit den Ideen der Anwohnerinnen und Anwohner.

Seit zwei Jahren gibt es einmal pro Jahr ein Escape-Room-Spiel, dazu Konzerte, Grünkohlessen, Laternelaufen, einen lebendigen Adventskalender, Silvesterkrapfenessen, Osterfeuer, Seniorenkaffee. Über zehn Jahre fanden zudem Aufführungen der Theaterkids, lange Jahre Dorffahrten per Reisebus statt.

Die Feste stärken den Zusammenhalt der Gemeinschaft

Ziel der DG: Mit den Festen und Veranstaltungen ein Wohlfühlklima im Dorf schaffen. Beim Zeltauf- und -abbau, Aufräumen des Festplatzes, beim Kuchenabgeben und beim Getränkeverkauf treffen sich Nachbarinnen und Nachbarn zum Klönen und Neuzuzügler kommen leicht in Kontakte zu den Alteingesessenen. Die Idee funktioniert: „Bei hat es auch so begonnen, als wir vor 35 Jahren hierher zogen“, erzählt Beate Marxen. Sie hofft, dass es so weitergeht: Schönwohld als Ort mit einer guten Dorfgemeinschaft.