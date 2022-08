Schon zwei Wochen ohne Netz: Internet-Ausfall legt Verwaltung Flintbek lahm

Seit zwei Wochen ist die Internet-Hauptleitung der Verwaltung in Flintbek ausgefallen. Bislang konnte der Netz-Anbieter 1&1 Versatel das Problem jedoch nicht lösen. Der Ärger in der Verwaltung ist groß. Jetzt wurde gehandelt.

Flintbek. Es läuft nicht rund in der Flintbeker Verwaltung. Das liegt allerdings nicht an den Verwaltungskräften, sondern an einer fehlerhaften Internet-Verbindung. Inzwischen hat die Gemeinde bereits Zahlungen eingestellt und einen neuen Netz-Anbieter beauftragt.

Flintbeks Verwaltungschef Olaf Plambeck ist verärgert: Seit zwei Wochen läuft die Internetverbindung vom Anbieter 1&1 Versatel nicht mehr – mit weitreichenden Folgen. „Der Internetverkehr zu den Außenstellen ist nicht möglich. Der Grund liegt bei 1&1 Versatel. Das Unternehmen ist jedoch nicht in der Lage, das Problem zu beheben. Das ist ein Katastrophe“, schimpft Plambeck.

Kein Internet in der Verwaltung Flintbek: „Fachanwendungen sind nicht verfügbar“

Versucht habe man in der Verwaltung der Gemeinde alles, um das Problem zu lösen. Stundenlang wurden demnach Hotlines angerufen – erfolglos. Auch die Zahlungen für den Vertrag wurden bereits eingestellt. „Aber geholfen hat es bislang nichts, wir haben uns daher entschieden, einen neuen Anbieter zu suchen, und einen Vertrag mit der Telekom abgeschlossen“, berichtet Plambeck.

Als Systemadministrator ist Thomas Bock bei der Gemeinde für Fragen der elektronischen Datenverarbeitung zuständig. „Die Hauptleitung ist vor rund zwei Wochen ausgefallen. Seitdem können die Außenstellen nicht mehr zugreifen“, erklärt Bock. „Es sind Fachanwendungen nicht mehr verfügbar, beispielsweise die Zeiterfassungsterminals.“

Betroffen sind unter anderem die Kitas, auch der Bauhof. Bock: „Wir bekommen auf die vielen Anfragen nicht einmal eine Antwort von 1&1 Versatel.“ Auch darüber ärgert sich Olaf Plambeck: „Callcenter und Beschwerde-Management glänzen durch Unwissenheit.“

Internet-Ausfall in der Verwaltung Flintbek: Homeoffice-Arbeit derzeit nicht möglich

Auch ist für Mitarbeiter derzeit Homeoffice nicht möglich, da es beispielsweise keinen Zugriff auf die E-Mail-Accounts von außerhalb gibt. Eine Entscheidung zum Ausstieg sei daher schnell gefallen. „Die Serviceleistung ist nicht gegeben, wir haben alle Zahlungen eingestellt und einen anderen Anbieter beauftragt“, so Plambeck.

Die Internet-Probleme haben auch Auswirkungen auf die Arbeitsabläufe in der Verwaltung. Daher hofft man in Flintbek, dass die Probleme nun schnell behoben werden können.