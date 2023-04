﻿Louisenlund: Schüler helfen der Tafel in Rendsburg und Eckernförde

Sie packten mit an und staunten, dass so viele Menschen auf die Hilfe der Tafeln angewiesen sind: Schülerinnen und Schüler aus dem Internat Louisenlund haben in den Lebensmittel-Ausgabestellen in Rendsburg und Eckernförde geholfen.

Soziales Engagement: Schüler aus Louisenlund helfen bei der Ausgabe von Lebensmitteln bei der Tafel in Rendsburg.

Rendsburg/Eckernförde. Schülerinnen und Schüler aus dem Internat Louisenlund haben sich sozial engagiert und in den Ausgabestellen der Tafel in Rendsburg und Eckernförde ausgeholfen. Wie der Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde mitteilt, haben die jungen Leute der Oberstufe vor wenigen Tagen kräftig mit angepackt und Waren sortiert.

In Rendsburg arbeiteten vier Schülerinnen und Schüler aus dem zehnten und elften Jahrgang der Internatsschule an der Schlei mit. Sie befanden sich vor wenigen Tagen in ihrer sogenannten Round-Square-Woche. Unter diesem Titel arbeiten weltweit fast 200 Partnerschulen daran, Persönlichkeitsentwicklung, interkulturellen Austausch und Internationalität ihrer Schülerinnen und Schüler zu fördern.

Einsatz bei der Tafel: Schüler aus Louisenlund helfen

„Zu dieser Round-Square-Woche gehört ein Service Day“, erklärte der 16-jährige Justus. Gemeinsam mit Maren, Yu Kin und Xuancheng hat er bei der Rendsburger Tafel in der Bredstedter Straße geholfen. Dort gab es viel zu tun. „Normalerweise bekommen wir davon nicht viel mit“, sagte die 15-jährige Maren und brachte das Prinzip der Tafeln auf den Punkt: „Hier sieht man den unnötigen Überfluss, der nicht verkauft wird. Diejenigen, die sich nicht viel leisten können, bekommen den Rest der Überflussgesellschaft.“

Die Jugendlichen staunten, als ihnen Sven Nagel, der Leiter der Ausgabestelle, erklärte, dass vor der Corona-Pandemie und vor dem Ukraine-Krieg noch wesentlich mehr Waren zur Tafel kamen. „Jetzt ist es viel weniger, und wir haben viel mehr Bedürftige, die zur Ausgabe kommen“, so Nagel.

Da an diesem Tag nur Waren sortiert und für die anderen Ausgabestellen vorbereitet wurden, bekamen die jungen Menschen nur einen Teil des Tafel-Alltages zu sehen. Sven Nagel hat die Jugendlichen eingeladen: „Ihr dürft gerne noch einmal kommen, wenn wir Waren ausgeben.“

Auch in Eckernförde haben vier Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Projektwoche vor wenigen Tagen bei der Tafel geholfen, Waren sortiert und die Ehrenamtlichen dort bei der Arbeit unterstützt. Insgesamt versorgen die Tafeln in Eckernförde und Rendsburg an ihren acht Ausgabestellen wöchentlich mehr als 2000 Bedürftige. Die Zahl hat sich nach Angaben des Kirchenkreises seit Anfang vergangenen Jahres etwa verdoppelt.