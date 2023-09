﻿Gudewerdt-Schüler fliegen für drei Wochen in die USA

Eckernförde. Formulare noch und nöcher, Planung schon Monate im Voraus, unsichere Finanzierung und ein riesiger Haufen Überstunden: Lehrer, die einen Austausch in die USA organisieren, müssen mit Herzblut bei der Sache sein. Wie Hans-Jürgen Wohlleben und Gunda Wohlenberg von der Gudewerdt-Gemeinschaftsschule. Die beiden fliegen mit einer Schülergruppe für drei Wochen in die USA. Im Gepäck: 24/7-Verantwortung für zwölf Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit es am 1. Oktober losgehen kann, mussten sie manche Hürde nehmen. In die USA kommt nur, wer sich erfolgreich durch den Esta-Dschungel kämpft. Das komplexe Einreiseverfahren zu durchlaufen, ist schon für Einzelpersonen nervig. Ungleich größer der Aufwand für die Lehrenden: Formulare, Anträge, Zettel, alles mal zwölf.

„Ich habe in den letzten Wochen fast täglich Schüler angesprochen und gesagt, unterschreib mir dies, unterschreib mir das, auf dem Elternabend das gleiche. Da schwirrt mir der Kopf“, sagt Wohlleben und wendet sich an die Schüler: „Übrigens, das hier müsst ihr heute mitnehmen, morgen muss das nach Byron. Eine Bestätigung, dass wir niemanden verklagen wollen. Dem Kollegen war es peinlich, dass er mir so viel schicken musste. ’This is american’, meinte er.“

Drei Wochen lang werden die Jugendlichen unterwegs sein, davon zwei Wochen in der Gemeinde Byron. Es ist der erste Austausch mit Michigan seit Corona. Die Kinder checken bei Gastfamilien ein und werden, wenn es gut läuft, auch zurückbesucht. Allerdings nur auf privater Ebene. Einen organisierten Besuch in Deutschland werde es von US-amerikanischer Seite „aus versicherungstechnischen Gründen“ nicht geben, bedauert Wohlleben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Byron High School stellt bereits den zweiten Deutschlehrer ein

Trotzdem sind in der Vergangenheit tiefe Freundschaften gewachsen. Sogar der Lehrplan an der Byron High School hat sich im Zuge der langjährigen Austausch-Geschichte verändert: Seit 2019 gibt es dort regulären Deutschunterricht. „Erst war man skeptisch, mittlerweile stellen sie bereits den zweiten Deutschlehrer ein“, sagt Wohlleben stolz. „Das ist auch ein bisschen unser Verdienst.“

Ihre Arbeit bewirke etwas, sagen die Lehrer. Vor allem natürlich bei den Schülern. „Sie kommen größer zurück“, sagt Wohlleben und versucht ein wenig, sein Engagement kleinzureden: „Es ist auch ein wenig egoistisch von mir. Wir bekommen durch die Reise ja die Bestätigung, dass wir einen guten Job machen. Das ist ein gutes Gefühl.“

Zudem biete sich die Möglichkeit, den Kindern etwas mit auf den Weg zu geben, das sie nicht vergessen werden: „Offenheit, ein gutes Miteinander, eine andere Perspektive auf die Gemeinschaft der Welt“, sagt Wohlenberg. Dafür opfern die beiden zwei Wochen ihrer Herbstferien. In die fällt nämlich die dreiwöchige Reise nach Michigan. Als sie wegen Corona vor zwei Jahren hatte ausfallen müssen, war es ein harter Schlag für die Jugendlichen. „Manche hatten sich seit Jahren darauf gefreut. Einige am Boden zerstört“, sagt Wohlenberg.

Große Erwartungen bei den Gudewerdt-Schülern

Nun, nach fast einem Jahr der Planung, etlichen Vorbereitungstreffen und ellenlangen WhatsApp-Verläufen mit den Austauschschülern, scharren die Schüler mit den Hufen. Justus hat sich bereits umfangreich über die Zollbestimmungen informiert. Lilly brennt darauf, endlich ihre Gastschwester kennenzulernen und Mayra ringt mit der Entscheidung, ob sie bei einer Gleichaltrigen ins Auto steigen soll oder nicht. „In den USA darf man ja in unserem Alter schon fahren.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Jugendlichen, 14 bis 16 Jahre alt, mussten sich um einen Platz im Flieger bewerben. Sie alle haben mindestens passable Englischnoten und zeichnen sich vor allem durch außerschulische Leistungen aus. 1600 Euro berappen sie für die Reise inklusive einer Rundtour, die sie mit dem Van unternehmen werden und auf der sie in Hotels nächtigen. Während ihres Aufenthalts werden sie für die Kieler Nachrichten Fotos und Videos aufnehmen, um von ihrer Reise zu berichten.

KN