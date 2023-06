Familie mit drei Kindern

Die Gemeindevertretung in Reesdorf sorgte jetzt für ein ortshistorisches Novum: Erstmals wählte das Gremium mit Laura Dreier eine Frau an die Spitze der Gemeinde. Die neue Bürgermeisterin arbeitet halbtags – und hat drei Kinder. So will sie Familie und den Job als Gemeindechefin unter einen Hut bringen.