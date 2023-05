﻿Schulsanierung und mehr: Was Schwedeneck beschäftigt

Feuerwehrhaus Sprenge: Das Gerätehaus im Ortsteil Sprenge entspricht nicht aktuellen Ansprüchen. Angesichts von zuletzt ermittelten Kosten in Höhe von etwa 1,4 Millionen Euro tut sich hier zurzeit aber nichts.

Baugebiet Hochhorst, B-Plan 21: In dem bereits bezogenen Baugebiet am östlichen Rand von Surendorf fehlen noch die Markierungen. Nach Angaben von Bürgermeister Sönke-Peter Paulsen hofft die Gemeinde, dass der Kreis dort die beantragte Spielstraße genehmigt.

Kanalsanierung: Die alten Kanäle in Surendorf sind mittlerweile erneuert. Eventuell werde Schwedeneck im Jahr 2024 dann die Kanäle im Ortsteil Dänisch Nienhof sanieren, erklärt der Bürgermeister.

Baugebiet Dänisch Nienhof: In einem sogenannten Städtebaulichen Vertrag haben Gemeinde und Investor mittlerweile geregelt, wie an der ungewöhnlichen Adresse Kieler Straße/Kieler Straße die Bebauung ausfallen soll. So möchte die Gemeinde, dass dort nicht nur Einfamilienhäuser entstehen, sondern auch Geschosswohnungsbau und kleinere Wohneinheiten.