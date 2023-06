﻿Schultheater Bredenbek: Wenn die Lehrerin auch Schauspielerin ist

Dritt- und Viertklässler der Grundschule Bredenbek profitieren beim Theaterstück „Rettet Rapunzel – ein Märchenschlamassel“ von Andrea Riegers Erfahrungen im ersten Beruf. Warum die Schauspielerin Lehrerin wurde.

Bredenbek. 46 Dritt- und Viertklässler proben in der Grundschule Bredenbek das Theaterstück „Rettet Rapunzel – ein Märchenschlamassel“. Eltern unterstützen die Lehrerinnen Ameli Pontoppidan und Andrea Rieger. Was die Proben ebenfalls leichter macht: Andrea Rieger ist in ihrem ersten Beruf Schauspielerin. Im Interview erzählt sie, was der Hintergrund als Bühnen-Profi nützt.