﻿Theater in Bordesholm: Schüler entführen Zuschauer in einen Zauberwald

Bordesholm. Atemberaubende Szenen sind momentan auf der Bühne der Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule (HBS) in Bordesholm am Langenheisch zu sehen. In der Aula präsentieren Schülerinnen und Schüler aus dem neunten Jahrgang das Stück „Fahrstuhl der Träume“. Die Premiere läuft am Mittwoch, 14. Juni, um 19 Uhr. Weitere Aufführungen sind am Donnerstag, 15. Juni, und Freitag, 16. Juni, geplant.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Stück ist nach Angaben der HBS-Lehrerin Susanne ter Horst von den überwiegend 15 Jahre alten Schülerinnen und Schüler im Wahlpflichtfach Darstellendes und Gestalten selbst geschrieben worden. Im Mittelpunkt der Handlung steht die fünfzehnjährige Rosa, die in einem großen Hochhaus lebt. In einer Nacht steigt sie in den Fahrstuhl und landet in einer fremden Welt. Ein Abenteuer beginnt, bei dem die Protagonistin immer wieder in andere Welten „teleportiert“ wird – eine Reise zu den eignen Ängsten und Sehnsüchten, wie es Susanne ter Horst formuliert.

Bordesholm: Schülerinnen und Schüler haben Ideen für die Fantasiewelten auch selbst entwickelt

Die 13 Schülerinnen und Schüler haben am Ende des letzten Schuljahres die Ideen für die Welten, die Rosa im Stück bereist, gesammelt und sich auf Inhalte, Erzähl- und Wirkungsabsichten geeinigt. Die Themen: Unterwasserwelt, Zauberwald, perfekte Welt, Dämonen, Kampf, Tod, Angst und Mut, Liebe und Vertrauen. „Seit Schuljahresbeginn entwickeln die Fünfzehnjährigen mal abstrakt, assoziativ, mal konkret diese Welten, dabei experimentieren sie mit verschiedenen theatralen Mitteln, was sich in Vielseitigkeit und großer Offenheit für Formen äußert“, so die Lehrerin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Fahrstuhl der Träume“ nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine spannende Reise durch Traum- und Bilderwelten, die mal düster, mal humorvoll, dabei stets liebevoll inszeniert werden. Die Schülerinnen und Schüler würden sich freuen, wenn sich viele Gäste das Stück ansehen.

Lesen Sie auch

Karten für drei Euro gibt es auch an der Abendkasse. Bei der Premiere am 14. Juni sind nur noch ganz wenige Plätze frei. Am Donnerstag, 15. Juni, 19 Uhr, und am Freitag, 16. Juni, 18.30 Uhr, gibt es aber noch viele Plätze. Das Stück eignet sich für Kinder im Alter ab zehn Jahren.

KN