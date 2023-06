﻿Schulverband Gettorf: So ist der Stand bei Parkschule und Isarnwohldschule

Gettorf. Mit 1450 Schülerinnen und Schülern ist der Schulverband Gettorf und Umgegend nicht gerade klein und aufgrund der zentralen Lage der Gemeinde im Dänischen Wohld ziehen die Schulen Schüler aus der ganzen Umgebung an. Ende Mai kam die Versammlung des Verbands zum letzten Mal in dieser Wahlperiode zusammen. So steht es um die Projekte und Probleme.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Parkschule wächst weiter: Im kommenden Schuljahr müssen zwei weitere Klassen in Container ziehen, zwei Containerklassen gibt es bereits. So überbrückt die Schule ihr Platzproblem bis zur Fertigstellung der zweiten Phase des Schulumbaus, in der ein Anbau für zwei neue Klassen und die Verwaltung entstehen soll. Die Bauarbeiten sollen im Herbst starten, erst müssen noch elf Bäume gefällt werden. Eigentlich hätte das schon im Februar passieren sollen. Der scheidende Schulverbandsvorsteher Kurt Arndt (SPD) teilte mit, dass die Arbeiten laut Architekten zum Jahreswechsel 2025 abgeschlossen sein sollen. Die Gesamtkosten liegen bei rund 3,6 Millionen Euro. In einem dritten Bauabschnitt soll dann im Verwaltungstrakt ein Um- und Rückbau folgen.

Parkschule Gettorf: Neue Container verkleinern den Schulhof

Vorerst bedeutet das Aufstellen neuer Container aber auch, dass sich der Schulhof weiter verkleinert. Die Parkschule nutzt daher bereits jetzt auch den kleinen Krähenwald als Spielfläche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Offen bleibt, wie es mit der vakanten Schulleitungstelle an der Parkschule weitergeht. Katharina Jacobsen ist seit über acht Monaten kommissarische Schulleiterin. Ihren Angaben zufolge ruht das Bewerbungsverfahren zurzeit. Die Frist war bereits im Januar geendet. Aufgrund einer Entscheidung des Obersten Verwaltungsgerichts vom April lieg der Ball laut Jacobsen derzeit beim Ministerium. „Es kann nicht sein, dass die größte Grundschule der Region seit Monaten keine Schulleitung hat“, kommentierte Arndt.

Ein weiteres Thema auf der To-Do-Liste ist der Sporthallenneubau an der Isarnwohldschule. Bei ihrer letzten Sitzung beauftragte der Schulverband die Verwaltung, einen Architektenwettbewerb zu planen. Die neue Sporthalle soll nicht nur der Schule zugute kommen, sondern auch den Sportvereinen aus Gettorf und Umgebung. Geplant ist eine 4-Feld-Halle mit Tribüne.

Bustaktung Isarnwohldschule: Lösung zum Fahrplanwechsel im Dezember

Noch nicht abschließend geklärt ist die Problematik rund um die Taktung der Busse zu Schulbeginn und -ende an der Isarnwohldschule. Zum anstehenden Fahrplanwechsel im Dezember 2023 sollen die Schulzeiten angepasst werden, um längere Pausen zu ermöglichen.

Da die Schulbusse aber nicht nur die Isarnwohldschule bedienen, zieht das auch Änderungen für die Parkschule und die Grundschule Osdorf nach sich. Ein erster Lösungsansatz würde zurzeit dafür sorgen, dass Osdorfer Schüler in Zukunft deutlich früher losfahren müssten. Erste Gespräche mit dem Kreis und Nah.SH haben bereits stattgefunden, der nächste Termin ist für September geplant.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vertagt wurde ein Antrag der FDP zum Thema Ferienbetreuung. Die Fraktion wollte die Verwaltung in Kooperation mit der Offenen Ganztagsschule beauftragen, ein Konzept zu erstellen. Bisher hatte die AWO eine Betreuung organisiert, in diesem Jahr kümmert sich der Gettorfer Turnverein. Mit dem Konzept wolle man dem gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung vorausgreifen, der 2026 in Kraft tritt und mit einer Ausnahme von vier Wochen auch die Ferien mitbetrifft.

KN