﻿Schulverband Gettorf: Neuer Vorsitzender löst ein Urgestein ab

Gettorf. Der Schulverband Gettorf und Umgegend hat einen neuen Vorsitzenden. Joachim Wendt-Köhler (SPD) übernimmt den Job von seinem Parteikollegen Kurt Arndt. Die Mitglieder des Schulverbandes wählten ihn einstimmig. Die breite Unterstützung halte er überhaupt für die Voraussetzung einer produktiven Arbeit im Schulverband, so Wendt-Köhler bei der konstituierenden Sitzung am Dienstagabend. „Wir können nur gemeinsam und mit einer breiten Unterstützung gut arbeiten.“ Zur Vorbereitung auf den Job habe er bereits einige Sitzungsprotokolle gelesen. Auch sei er selber auf die Parkschule gegangen.

Jens Krabbenhöft (CDU), gerade als Amtsvorsteher wiedergewählt, übernahm als dienstältestes Verbandsmitglied die Sitzungsleitung von Arndt. Von der Nachricht, dass er am Längsten dabei sei, war er überrascht. „Hätte ich das gewusst, hätte ich mich anders angezogen“, scherzte Krabbenhöft, der ohne Sakko gekommen war.

Mehrere laufende Projekte beim Schulverband Gettorf und Umgegend

Ebenfalls offen und einstimmig wählte der Verband Christoph Arp (CDU) zum ersten Stellvertreter sowie Miriam Schütt (Wählergemeinschaft Lindau) zur zweiten Stellvertreterin.

„Wir überlassen ein vernünftiges Haus, aber es wird in den kommenden Jahren viel zu erledigen sein“, sagte Kurt Arndt in seiner Abschiedsansprache. Zu den großen Aufgaben gehöre weiterhin der Digitalpakt 2024 und der Ausbau des offenen Ganztagsangebots bis zur Einführung des Rechtsanspruchs. Beide Projekte sieht Arndt auf einem guten Weg.

Parkschule Gettorf: Container für zwei neue Klassen aufgestellt

Außerdem steht im Schulverband der Umbau der Parkschule an, der nach den Sommerferien in seine zweite Phase geht. Die Container für zwei neue Klassen werden noch in dieser Woche aufgestellt. Aufgrund des steigenden Zulaufs der Parkschule werde außerdem in absehbarer Zeit das gleiche Problem auf die Isarnwohldschule zukommen, so Arndt. Auch hier müssten Kapazitäten erhöht werden. Auch ein wichtiger Punkt auf der Agenda des Schulverbandes: die Sanierung der Sporthalle.

„Ihr habt einen guten Schulverbandsvorsteher gewählt, der die Kommunalpolitik kennt“, lobte Arndt seinen Nachfolger. „Gerade für dein Engagement in der schwierigen Corona-Zeit können wir dir gar nicht genug danken“, lobte der zurück.

Kurt Arndt engagierte sich seit 1986 in der Kommunalpolitik – unterbrochen von einer zwölfjährigen Pause, in der er 1. Vorsitzender des Gettorfer SC war. Jetzt will er seinen Ruhestand genießen und freut sich auf Zeit in seinem Wohnmobil.

KN