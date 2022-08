Es geht um das Meer vor unserer Haustür. Wie lässt sich die bedrohte Ostsee schützen? Beim Science-Talk der KielRegion am Mittwoch in Eckernförde dreht sich alles um eine nachhaltige Nutzung der Bucht.

Eckernförde. Dem Binnenmeer Ostsee geht es schlecht. Was kann Wissenschaft dazu beitragen, dem Patienten wieder auf die Beine zu helfen? Das ist Thema des Science-Talks der KielRegion zum „Reallabor Eckernförder Bucht“, der am Mittwoch, 17. August, im Außenbereich des Ostsee-Info-Centers in Eckernförde läuft.

Das Projekt „Reallabor Eckernförder Bucht 2030“ untersucht die ökologischen Zusammenhänge mariner Lebensräume vor der Haustür und leitet daraus Maßnahmen ab, um eine nachhaltige Nutzung der Eckernförder Bucht zu entwickeln. Projektleiter Christian Wagner-Ahlfs berichtet von seinen Projekt-Erfahrungen – und davon, was diese für die Zukunft des Küsten- und Meeresschutzes bedeuten. Wagner-Ahlfs ist Koordinator für transdisziplinäre Forschung im Bereich marine Wissenschaften an der Kieler Christian-Albrechts-Universität.