Die neue Schwebefähre in Rendsburg über den Nord-Ostsee-Kanal ist bereits seit Sonnabend wieder einmal ausgefallen. Grund soll ein Netzwerkfehler sein.

Ausfall der Schwebefähre in Rendsburg: Fähre bis 20. April außer Betrieb

Rendbsurg. Erneut liegt der Verkehr der Schwebefähre in Rendsburg brach: Nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Nord-Ostsee-Kanal (WSA) fährt die Fähre schon seit vergangenem Sonnabend nicht mehr. Grund dafür sei ein Netzwerkfehler. Wann dieser behoben werden kann, sei nicht abzusehen.

Die neue Schwebefähre in Rendsburg ist seit der Inbetriebnahme vor etwa einem Jahr immer mal wieder ausgefallen – besonders Pendler stören sich daran. Laut WSA gab es verschiedene Auslöser für die Pannen: „Wir haben in letzter Zeit vermehrt Probleme mit dem Netzwerk gehabt“, so ein Sprecher des WSA. „Aber auch Defekte beim Material sind manchmal der Grund, wenn die Fähre nicht fahren kann.“

Schwebefähre Rendsburg: Wann fährt die Fähre wieder?

Es sehe so aus, als läge das Problem beim zentralen Steuerrechner. Ursache dafür könnte beispielsweise ein Programmierfehler sein. „Wir sind dabei, Fehler auszulesen. Trotzdem wird die Fähre voraussichtlich erst wieder am 20. April fahren, weil wir in der Zeit vom 11. bis 19. April sowieso Wartungsarbeiten durchführen.“

Laut WSA sei es normal, dass die Fähre immer mal wieder ausfalle: „Wir haben sie ja vorher nicht getestet – die Testphase läuft gerade.“ Anstatt nur Leerfahrten zu machen, sollten die Menschen die Schwebefähre auch nutzen können. „Aber, dass in der Testphase auch mal was nicht funktioniert, ist ja normal“, so der Sprecher des WSA.