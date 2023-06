﻿Schwedeneck: Berater für Menschen mit Behinderungen wirft verärgert hin

Schwedeneck. Es war eine denkwürdige konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung Schwedeneck. Erstmals sitzen dort neben CDU, SPD und UBS auch die Grünen. Die CDU, die bei der Kommunalwahl 2023 mit sieben Sitzen trotz Verlusten deutlich vorne lag, stellt allerdings nicht mehr den Bürgermeister. Zudem hat sich die Gemeinde von einem wichtigen Projekt verabschiedet.

21 Mitglieder hat die neue Gemeindevertretung Schwedeneck. Die CDU holte 35 Prozent der Stimmen. Es folgen UBS (22,7 Prozent), SPD (21,3 Prozent) und die Grünen mit 21 Prozent. Zur Bürgermeisterwahl in der Sporthalle traten der bisherige Bürgermeister Sönke-Peter Paulsen (CDU) sowie Gustav-Otto Jonas (SPD) an. Der wurde mit zehn zu sieben Stimmen zum neuen Bürgermeister gewählt. Jonas war früher schon mal Bürgermeister von Schwedeneck. Sönke Paulsen erhielt sieben Stimmen, zwei Gemeindevertreter fehlten. Paulsen wurde einstimmig stellvertretender Bürgermeister.

Schwedeneck: Rollstuhlnutzer haben es sehr schwer

Auf der Tagesordnung in Schwedeneck stand zudem ein Vorzeigeprojekt in Sachen Barrierefreiheit. Es geht um den Strand in Dänisch Nienhof. Dieser ist nur über eine steile Treppe mit über 40 Stufen zu erreichen. Rollstuhl- oder Gehwagennutzer haben es sehr schwer. Obwohl in der Saison unten am Strand sogar eine lange blaue Gummimatte den Weg zur Wasserkante erleichtert. Auch für Gäste der Mutter-Kind-Klinik Dänisch Nienhof ist der Zugang nicht ideal.

So entstand 2019 die Idee, hier einen barrierefreien Strandzugang samt Treppenlift zu schaffen: ein Vorzeigeprojekt. Dafür erhielt die finanziell klamme Gemeinde Schwedeneck vor Kurzem eine Zusage über die maximal mögliche Fördersumme: 750 000 Euro.

Das Problem ist allerdings, dass der Gemeinde Schwedeneck der Zugriff auf bestimmte Flächen fehlt, die in anderer Hand sind. Der neue Bürgermeister Gustav-Otto Jonas wandte sich an Gundula Staack (CDU), die sich als bisherige Vorsitzende des Touristikausschusses für den barrierefreien Strandzugang Dänisch Nienhof starkgemacht hatte. „Du hast da viel Herzblut reingesteckt“, sagte Gustav-Otto Jonas, selbst bekennender Gegner des Projektes. Es sei schwierig, mit dem Eigentümer der benötigten Flächen zu einer Einigung zu kommen.

Dänisch Nienhof: Dauerhafter Strandzugang nicht sichergestellt

Sönke-Peter Paulsen wies darauf hin, dass man mit dem Grundstückseigentümer in Dänisch Nienhof ein Vertragswerk ausgearbeitet hatte, bei dem das Wegerecht im Grundbuch abgesichert war: „Durch den Bürgerentscheid Schwedeneck wurde das Projekt gestoppt.“ Der Eigentümer habe erklärt, dass der Zugang über seine Flächen nicht möglich sei.

Derzeit sei ein dauerhafter Strandzugang nicht sichergestellt, erklärte der stellvertretende Bürgermeister. Die Landesregierung warte auf Signal, ob Schwedeneck in Dänisch Nienhof einen Zugang schafft oder nicht: „Uns läuft die Zeit davon.“ Er jedenfalls könne das Projekt in Sachen Barrierefreiheit nicht verantworten.

UBS-Fraktionschef Michael Kreuzer wies darauf hin, dass man den Richtlinien der Fördergeber widerspreche, wenn Dinge wie Kurbetrieb und Strandpflege nicht möglich seien. Und Gustav-Otto Jonas erklärte, man werde sich um die abgängige Toilette am Strand kümmern: „Aber das Projekt ist unrealistisch.“

Berater für Menschen mit Behinderungen verärgert

Worauf sich Matthias Krasa, Berater für Menschen mit Behinderungen, verärgert zu Wort meldete. Die Gemeinde Schwedeneck werde die Treppe zum Strand nicht schließen können, zum Beispiel wegen der Mutter-Kind-Klinik Schwedeneck. „Es liegt nicht an der Zuwegung, sondern am politischen Willen“, sagte Matthias Krasa.

Gundula Staack (CDU) wies auf das positive Echo zum Vorhaben hin. Es gehe um eine Investition von etwa 1,3 Millionen Euro: „Wir bekommen 750 000 Euro dazu, würden unser Vermögen mehren.“ Man müsse Menschen mit Behinderung eine Teilhabe ermöglichen. „Aber dann hat uns der Bürgerentscheid die Möglichkeit genommen“, sagte sie. Und verließ vor der Abstimmung den Raum.

Judith Ortmeier sah ein Finanzierungsrisiko. Es gebe auch andere Gemeinden, die Geld benötigen. Elf Mitglieder der Gemeindevertretung sprachen sich für das sofortige Ende des Projekts aus. Vier aus der CDU enthielten sich. Matthias Krasa erklärte, es ergebe keinen Sinn, eine Gemeinde als Beauftragter zu beraten, die beratungsresistent sei: Er bat die Gemeinde, einen anderen Berater für Menschen mit Behinderungen zu suchen.

