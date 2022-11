Schwedeneck soll einen Jugendbeirat bekommen, fand die Gemeinde. Beim Treffen der interessierten Jugendlichen machten die nun einen Vorschlag für ihre Satzung. Und erleben, wie sie selbst Politik machen können.

Schwedeneck. Es klingt ganz schön trocken. Satzung. Engagiert sind die Jugendlichen aber trotzdem. Zwölf sind an diesem Abend in den Jugendtreff in Schwedeneck gekommen, um schon beim Jugendbeirat mitzureden, bevor er überhaupt gegründet ist.