﻿Schwedeneck: Was Bürgermeister Gustav-Otto Jonas angehen will

Schwedeneck. Wechsel in Schwedeneck: Die neue Gemeindevertretung wählte mit zehn zu sieben Stimmen Gustav-Otto Jonas (SPD) zum neuen Bürgermeister. Vorgänger Sönke-Peter Paulsen wurde einstimmig zum Stellvertreter bestimmt. Ebenfalls einstimmig gewählt ist die zweite Stellvertreterin, Theresa Boysen von den Grünen. Die sind erstmals in der Gemeindevertretung Schwedeneck vertreten.

Neu ist das Amt für Gustav-Otto Jonas nicht: Er war von Dezember 2009 bis Juni 2018 Bürgermeister von Schwedeneck. Die Gemeinde hat gut 2900 Einwohner. Gustav-Otto Jonas lebt im Ortsteil Sprenge, ist 64 Jahre alt. Er betreibt auf 75 Hektar Fläche Ackerbau. „Es ist ein kleiner Betrieb“, sagt der verheiratete Vater von vier Kindern.

Das will Bürgermeister Gustav-Otto Jonas anpacken

Welche Aufgaben will Bürgermeister Gustav-Otto Jonas vordringlich angehen? Er verweist auf teilweise schon laufende Prozesse. Ist zum Beispiel froh, dass der ÖPNV-Knotenpunkt in Surendorf nun endlich umgestaltet wird. Auch die Schulsanierung Surendorf sei wichtig. Schließlich stamme das Gebäude aus den 1950er-Jahren. Wichtig sei in Sachen Schule auch der zukünftige Bedarf an Medien: „Da sollten wir uns fachkundig beraten lassen.“

Auch beim lange geplanten Neubau des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Sprenge soll es weitergehen. Es gelte allgemein, die Infrastruktur in Schwedeneck im Blick zu behalten – zum Beispiel die Radwege. Auch bei Nebenwegen in den Dörfern müsse man dranbleiben. Für den Zusammenhalt in Schwedeneck sei das wichtig. Zudem sei es wichtig, die Erlössituation des Eigenbetriebs Touristik in Schwedeneck zu stabilisieren. Manfred Mallon leiste als Leiter des Eigenbetriebs gute Arbeit.

Findet er, dass die Aufgaben von Politik und Verwaltung im Laufe der Zeit schwieriger geworden sind? Schließlich werden Prozesse immer umfangreicher. Gustav Otto Jonas sagt, er werde zeitnah ein Gespräch mit der Verwaltung im Amt Dänischenhagen suchen: „Vielleicht muss Politik auch nicht zu viele Projekte auf einmal anschieben.“ Aber die Wunschlisten seien lang. Es sei auch eine Aufgabe der Gemeindevertretung Schwedeneck, das zu kanalisieren.

Bei der Kommunalwahl 2023 holte Gustav-Otto Jonas 123 Stimmen, weniger als zum Beispiel CDU-Vertreterin Annika Springer, die es mit 130 Stimmen nicht in die Gemeindevertretung schaffte. Die CDU verlor zwei Sitze. Hat Jonas angesichts des Ergebnisses überlegt, ob er sich um das Bürgermeisteramt bewirbt? Ja, das habe er. Aber er habe sich geärgert über Dinge, die sich unnötigerweise verzögert hätten, verweist auf Feuerwehr und Bauhof.

Das lobt Bürgermeister Gustav-Otto Jonas

Außerdem sei er bisher im Außenbereich und nun erstmals im Bezirk Surendorf angetreten: „Da ist das ein Achtungserfolg für mich.“ Er lobt die neue Dreierkonstellation in Schwedeneck, spricht von gleichberechtigten Partnern. UBS, SPD und Grüne Schwedeneck wären in einem Bündnis mit der CDU immer nur Juniorpartner. Er wolle zu allen Parteien guten Kontakt halten. „Der Bürgermeister ist der Kopf, aber das höchste Gremium ist die Gemeindevertretung.“

Hat Gustav-Otto Jonas ein Herzensprojekt in Schwedeneck? Eher nicht – es gebe viele Projekte. Allerdings liege ihm das Stiftsgebäude in Dänisch Nienhof am Herzen: „Der grüne Mittelpunkt muss bleiben.“ Es gebe gute Ideen.

Und er widerspricht Aussagen von Sönke-Peter Paulsen und Gundula Staack in der Gemeindevertretung: Es sei nicht richtig, dass der Bürgerentscheid gegen den Bestattungswald Schwedeneck die Möglichkeit eines barrierefreien Strandzugangs genommen habe. „Der Bürgerentscheid hat damit nichts zu tun.“

KN