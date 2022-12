﻿Schwerer Unfall auf B 203 bei Borgstedt: Person schwebt in Lebensgefahr

Radelndes Kind vom Gehweg in Hecke abgedrängt: Polizei sucht Fußgänger

Ob es böse Absicht war, das ist noch nicht geklärt: In Rendsburg soll ein Erwachsener einen mit dem Rad auf dem Gehweg fahrenden Elfjährigen so stark behindert haben, dass der Junge in eine Hecke ausweichen musste und sich dabei leicht verletzte. Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall am Freitag.