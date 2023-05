﻿Schwerer Unfall auf der L49 bei Bordesholm: Drei Personen verletzt

Bordesholm. Schwerer Unfall am Montagabend auf der Landestraße 49 bei Bordesholm an der Kreuzung zum Moorweg: Beim Abbiegen aus Richtung Gross Buchwald in den Moorweg geriet der Fahrer eines Pkw der Marke Volvo in den Gegenverkehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Angaben der Polizei stieß das Fahrzeug mit einem weißen Seat zusammen. Drei Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Die Freiwillige Feuerwehr Bordesholm, mehrere Rettungswagen und ein Notarzt waren vor Ort. Die L49 musste beidseitig voll gesperrt werden.

Früher handelte es sich bei der Kreuzung um einen Unfallschwerpunkt. Seit Aufbau und Betrieb einer Ampelanlage gingen die Unfälle an dieser Stelle zurück.

KN