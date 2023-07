﻿Schwerter, Met und Bernstein: Das Mittelalterfest in Eckernförde

Eckernförde. Digitale Welt ade, beim Mittelalterfest am Eckernförder Strand geht es zurück zu den Wurzeln. Hier wird der Stein mit dem Meißel geformt, der Bernstein per Hand geschliffen, der Stoff gewebt und die Suppe über dem Feuer gekocht. Auf der Händlermeile dürfen die Besucher Met probieren und auf der Aktionsfläche Schaukämpfe mit Schwert und Schild erleben.

Im dritten Jahr ist für ein Wochenende am Eckernförder Strand neben dem Ostsee-Info-Center ein mittelalterliches Zeltdorf entstanden. Stephan Vollbehr, Veranstaltungsleiter der Touristik, macht ein zufriedenes Gesicht. Schon der Freitag seit gut besucht gewesen und auch am Sonnabend schlenderten viele Schaulustige zwischen Ledertaschen, historischer Kleidung und Holzschnitzereien. „Für die Aktiven ist der Standort ein Traum“, sagt Vollbehr. Wo sonst kann man sein Lager direkt an der Ostsee aufschlagen.

Eckernförde: Sachse als Fan der alten Nordmänner

Nach der vergangenen Corona-Schockstarre zieht es die Teilnehmer wieder auf die Märkte. Ein Viertel mehr als 2022, schätzt der Veranstaltungsleiter. Viele sind schon seit zwanzig Jahren dabei, so wie Orke, der Lederverzierer. Im Normalleben Erzieher, gilt er als Multitalent im Dorf. Er handwerkt, erzählt als „Skalde“ Geschichten und mischt bei den Schwertkämpfen mit. „Ich bin bei den Pfadfindern groß geworden“, verrät Orke. Und Wikinger, das sei so etwas wie Pfadfinder für Ältere, fügt er mit einem Lächeln hinzu.

Wenige Meter weiter schwingt René Hahn Holzhammer und Meißel. Den Sachsen hat es die mittelalterliche Welt der Nordmänner angetan. Mit geschickten Schlägen formt er aus Sandstein reliefartige Bildsteine, die sich an historische Fundstücke anlehnen. Auch René ist seit über zwei Jahrzehnten in der Szene. „Die Leute sind gut drauf und man ist immer mal wieder an neuen Orten“, erzählt er. Gleichzeitig faszinierten ihn das damalige Leben und die Mythologie.

Mittelalterfest 2023: Rollenspiel oder zum Leben gehörend

Einmal aus dem Alltag aussteigen, das will auch die Sippe „Hels Erben“. Talisha Bading und Henry, der Templer, führen gerade eine gepflegte Klinge, um im Schwertkampf fit zu bleiben. Sie und die anderen eint die Liebe zum Mittelalter und die familiäre Gemeinschaft, die dabei erlebt werde. Gleichzeitig setzt sie einen Kontrapunkt zum Alltag. „Im normalen Leben habe ich drei Handys, hier kein einziges“, sagt Talisha, die ihr Geld als Bauleiterin verdient. Für manche sei das Mittelalter ein Rollenspiel, andere, die länger der Szene angehörten, „leben dafür“.

Oder kämpfen, wie Jan Breede aus Schuby und seine Mannen von der Rhosow-Truppe. Alle zwei Wochen trainieren sie, damit der Schaukampf echt aussieht, sich aber niemand verletzt. Die Waffen sind stumpf. „Und Neulinge werden ordentlich eingewiesen“, betont Breede. Nach dem zweiten, dritten Training stünden sie dann zunächst im Schildwall. 23 Aktive zählt die Gruppe. Zu den Historien-Veranstaltungen bringt der Schubyer seine ganze Familie mit Frau und Kindern mit.

Kinderspaß beim Bernsteinschleifen

Im Zelt von Textilhandwerkerin Isa Reher kommen auch die Kleinen auf ihre Kosten. Zwischen pflanzengefärbter Wolle und goldbraun schimmernden Bernsteinketten hocken die Kinder um einen Holztisch und schleifen eifrig Naturbernsteine zu kleinen Schmuckstücken. Das Fertigen von Lederbeuteln und ein Mittelalterquiz locken ebenso zum Mitmachen. Am Dorfrand stellt sich auch das nahe Unesco-Weltkulturerbe Haithabu vor.

Sonntag, 16. Juli, endet das Mittelalterfest am Eckernförder Strand. Das Programm: 11.30 und 16 Uhr Mittelaltershow, 12.30 Uhr und 14.30 Uhr kleine beziehungsweise große Waffenkunde mit anschließenden Schaukämpfen, 13.30 Uhr erzählt der Skalde. Geöffnet ist von 11 bis 17 Uhr. Eintritt ist frei.

