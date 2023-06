Norden profitiert von letzter Eiszeit

Kein Mangel an Grundwasser in SH: „Pegelstand ist noch ziemlich stabil“

In vielen Regionen in der Welt ist Wasser knapp, in Schleswig-Holstein nicht. Der Grund dafür liegt etwa 10000 Jahre zurück. Damals schmolzen in der norddeutschen Tiefebene die letzten Eiszeit-Gletscher.