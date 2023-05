﻿See in Bordesholm: Die Badesaison startet und die Algen sind da

Bordesholm/Mühbrook. Die Badestellen in Bordesholm und Mühbrook sind von einer Fachkraft für Arbeitssicherheit unter die Lupe genommen worden. Das Fazit von Torsten Schimmelpfennig vom Büro Sens & Mielke aus Geesthacht: Die Standorte am See in Bordesholm und in Mühbrook am Einfelder See sind in Ordnung. In Bordesholm müssen am Steg aber noch Holzbohlen ausgetauscht werden und Gänsekot vom Strand und von der Badeinsel beseitigt werden.

Die offizielle Badesaison beginnt am 1. Juni. Das ist Donnerstag nach Pfingsten. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde lässt die 75 Badestellen an den öffentlichen Seen in seinem Zuständigkeitsbereich auch 2023 regelmäßig beproben. „In der Saison sind fünf Analysen an jeder Badestelle vorgesehen“, so Wolfgang Tismer in der Kreisverwaltung. Veröffentlicht werden die Ergebnisse auf der Internetseite des Kreises. Für Bordesholm gilt die ganze Saison eine Warnung vor Blaualgen – und die Algenblüte hat auch begonnen.

Bordesholm: Einige Holzbohlen auf dem Steg sind kaputt

Das Amt Bordesholm ist für die Verkehrssicherheit verantwortlich. „Daher lassen wir einmal pro Jahr vor dem Saisonstart einen externen Experten alles unter die Lupe nehmen“, betonte Tim Reimer vom Ordnungsamt. Das war am Mittwoch. Torsten Schimmelpfennig hatte an der Badestelle an den Seeterrassen auch nicht viel zu bemängeln. „Die Badestelle gehört zu den guten landesweit“, betonte er. Allerdings gibt es mehrere Stellen im Holzsteg, an denen das Holz der sibirischen Lärche brüchig ist und ausgebessert werden muss. Zudem muss die Bade-Insel von Gänsekot befreit werden. „Tierkot hat ein hohes Infektionsrisiko.“

An einigen Stellen auf dem Steg in Bordesholm könnten sich Badegäste verletzen, weil das Holz aufgeplatzt ist und scharfe Stellen hat. © Quelle: Frank Scheer

Tim Reimer wies darauf hin, dass eine private Fachfirma am 30. oder 31. Mai mit einem Sauger noch den Untergrund im Nichtschwimmerbereich der Badestelle säubern wird. Die Algenkonzentration sei derzeit noch nicht problematisch. Am Eingang der Badestelle wird aber darauf hingewiesen, dass Zerkarien im Wasser sein könnten. Wolfgang Tismer vom Kreisgesundheitsdienst betonte dazu: „Wenn links und rechts einer Badestelle Schilf wächst, dann weiß man ganz genau, dass es Zerkarien geben kann.“ Daher ist eine grundsätzliche Warnung nicht verkehrt.

Die erste Probe ist in Bordesholm am 22. Mai genommen worden. Das Ergebnis teilte Tismer am Mittwoch gegenüber unserer Redaktion gleich mit: Bei den Proben wird gezielt auf die Darmbakterien Escherichia coli (EC) und intestinale Enterokokken (IE) untersucht, da diese Hinweise auf eine fäkale Verunreinigung liefern. „Von den Grenzwerten ist man in Bordesholm noch meilenweit entfernt, auch alle anderen Seen sind in Ordnung“, so Tismer. Bei EC hat man 10 MPN je 100 Milliliter festgestellt. Der Grenzwert liegt bei 1800 MPN je 100 ml. Bei IE sind auch 10 MPN je 100 Milliliter nachgewiesen worden (Grenzwert 700).

Bis zum Start der Badesaison sollen die kleineren Mängel in Bordesholm ausgebessert werden. „Zuletzt war es aber schwierig, Holzbohlen zu bekommen“, sagte Bauhofleiter Timo Langbehn. Der Gutachter aus Geesthacht wies darauf hin, dass es sehr gutes Material aus recyceltem Kunststoff gebe. „Es ist teurer, aber langlebiger als Holz.“

Neumünster: Vier Notrufsäulen am Einfelder See

Eine Bewachung durch Rettungsschwimmer wird es in Bordesholm in diesem Jahr wieder nicht geben, auch nicht wie vor Jahren in den Sommerferien. In Bordesholm sind auch keine Notrufsäulen an der Badestelle geplant. Notfälle kommen aber auch in Bordesholm immer wieder vor. Am Einfelder See in Neumünster werden am Donnerstag vier Notrufsäulen eingeweiht. Anlass dafür: 2021 war eine 13-jährige Schülerin ertrunken.

Internetseite des Landes informiert über Wasserqualität

Neben der Kreisseite gibt es weitere Informationsquellen zur Badewasserqualität. Wer sich landesweit über die Gewässer informieren möchte, kann dies im Internet unter der Adresse www.badewasserqualitaet.schleswig-holstein.de tun.

