﻿Kann der Bordesholmer See ein Quartier mit Wärme versorgen?

Kann der See in Bordesholm im Winter ein Wohnquartier mit Wärme versorgen? Über die Vision will der Klimaschutzmanager Arne Stenger mit den Bürgerinnen und Bürger im Rahmen eines Workshops debattieren. In Zürich am See war ein solches Pilotprojekt erfolgreich.

Bordesholm. Die Klimaschutzdebatte und die Energiekrise mit steigenden Preisen für fossile Brennstoffe haben so manches regeneratives Projekt weltweit bereits angeschoben. Eine Frage für Bordesholm wäre: Könnte man den See als Heizwerk für angrenzende Nachbarn nutzen?

Eine Antwort auf diese Frage wird es beim Bürgerworkshop im Rathaus mit Klimaschutzmanager Arne Stenger geben. Der Experte, der eine halbe Stelle beim Amt Molfsee und eine halbe Stelle beim Amt Bordesholm hat, lädt Bürgerinnen und Bürger für Freitag, 18. November, um 17 Uhr zu einem Workshop ins Rathaus ein. „Wir wollen die Öffentlichkeit in das noch zu erstellendes Konzept für die Region miteinbeziehen. Ich bin gespannt, was in Bordesholm so kommt“, sagt Stenger. Im Februar 2023 ist ein weiterer Workshop in Bordesholm vorgesehen, bei dem die Ergebnisse des ersten Treffens weiterentwickelt werden sollen.

Bordesholm: Welche Vorschläge gibt es zum Klimaschutz?

In Molfsee lief die Veranstaltung in der vergangenen Woche. Konsumwende, mehr Ökologie beim Bauen, mehr Radfahren und vom „Klimataler“ war unter anderem die Rede. Eine Vision von Arne Stenger und seinem beratenden Ingenieurbüro für Bordesholm. Warum nutzt man den See nicht dafür, ein kleines Quartier im Winter mit Wärme zu versorgen? Neu erfunden werden muss ein Konzept nicht – die Weltstadt Zürich in der Schweiz hat das Pilotprojekt erfolgreich realisiert.

Schottergärten gehören in keine Gemeinde: Das Experiment macht deutlich, dass die Flasche mit Erde und Bepflanzung das Wasser deutlich besser hält als die mit Kieselsteinen – dieses Experiment führte Arne Stenger im September in Bordesholm bei einem Rundgang vor. © Quelle: Frank Scheer

Und so funktioniert die Seewasserheizung: Wasser aus dem See in Zürich wird ans Ufer gepumpt. Über einen Wärmetauscher wird die Wärmeenergie des vier bis zehn Grad warmen Seewassers auf ein Kältemittel in einem separaten Kreislauf übertragen. „Die Wärmeentnahme ist im Verhältnis zum Volumen des ganzen Sees so klein, dass kaum eine Beeinflussung stattfindet“, heißt es auf der Internetseite des Züricher Versorgungsunternehmens. Bei einem Pilotprojekt von August 2019 bis April 2022 sind auf diese Weise 600 Haushalte versorgt worden. Etwa 80 Prozent des CO2 -Ausstoßes eines fossilen Heizung könnten eingespart werden.

Ziel des Workshops ist, alle Einwohnerinnen und Einwohner im Amtsbereich zu beteiligen und die Ideen und Wünsche, die sie an den Klimaschutz haben, zu sammeln und im Nachgang in das Klimaschutzkonzept einfließen zu lassen. Eine Anmeldung für die Teilnahme bei der Veranstaltung am Freitag, 18. November, um 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in der Mühlenstraße 7 in Bordesholm ist nicht erforderlich. Der Amtsdirektor Marco Thies und Amtsvorsteher Torsten Teegen werden vor Ort sein.