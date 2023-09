﻿See in Bordesholm: Führte ein offener Brandbrief zum Einlenken beim Land?

Bordesholm/Kiel. Der offene Brief zum See in Bordesholm, den Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) gemeinsam mit der Umwelttechnikerin Frauke Symanowski vom Amt Bordesholm Ende Juli an das Land geschickt hatte, sorgte offenbar für eine Menge Zündstoff hinter den Kulissen. In dem Schreiben wurde dem Seeeigentümer Untätigkeit vorgeworfen – das Land wies das zurück. Aber der Brief zeigt Wirkung, denn zwei größere Maßnahmen bei der Sanierung sollen finanziert werden. Für Bordesholm ist aber ein Punkt noch nicht vom Tisch.

Im Umweltausschuss im Rathaus in Bordesholm war am Donnerstagabend die Sanierung des nährstoffreichen und dadurch kranken Sees ein großes Thema. Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) und die Vorsitzende Carola Ketelhodt (Grüne) berichteten, dass der Brief aus ihrer Sicht einiges losgetreten hätte. Seitens des Landes werde allerdings so argumentiert, dass man die beiden Projekte ohnehin fördern wollte, teilte beide aber auch mit.

See in Bordesholm: Das ist 2023/24 im Zulauf und Gewässer geplant

Ulrich Schuster (CDU), der über viele Jahre beim mittlerweile aufgelösten Seeverein mitgewirkt hatte, teilte in der Debatte mit, dass vor Jahrzehnten noch pro Jahr etwa zwei Tonnen Phosphat über den Kalbach in den See gespült wurden. Mittlerweile ist diese Fracht auf 700 bis 800 Kilogramm reduziert worden. Aus Sicht von Dr. Kristen Rücker von der Christian-Albrechts-Unuiversität Kiel ist eine Halbierung auf 350 Kilo notwendig, um eine weitere Verschlechterung des ökologischen Zustands zu verhindern.

Dabei helfen könnten „Integrierte Pufferzonen“ im Kalbach, in denen die Fließgeschwindigkeit reduziert wird und Erlen Nährstoffe aufnehmen. Dieser wissenschaftliche Ansatz soll ab November für acht Monate auf Retentionsflächen des Wasser- und Bodenverbands Oberer Eider am Kalbach getestet werden. Im Spätsommer werden Ergebnisse vorliegen. Die Maßnahme kostet 60 000 Euro.

Umweltausschussvorsitzende Carola Ketelhodt (Grüne) und Bürgermeister Ronald Büssow (SPD), die hier am Kalbach in Bordesholm stehen, sind erfreut über die Reaktion des Landes nach dem offenen Brief. © Quelle: Frank Scheer (Archiv)

Mit der zweiten Maßnahme soll eine Bindung der Nährstoffe durch sogenannte Fällmittel untersucht werden, und zwar direkt im Sediment des Sees, aus dem sich immer wieder Nährstoffe lösen und vor allem im Sommer für Blaualgenbefall mit Badeverboten sorgen. Im Februar soll an vier Stellen eine Bodenprobe genommen werden. Im Labor soll dann untersucht werden, wie die Nährstoffe auf die Fällmittel reagieren. Geplant ist, Bentophos für die Untersuchungen zu verwenden. Dabei handelt es sich um eine mit Lanthan modifizierte Tonerde.

Zudem soll als weiteres Fällmittel Polyaluminiumchlorid (PAC) getestet werden. PAC wurden Anfang der 1970er-Jahre in Japan für die Aufbereitung von weichem Oberflächenwasser entwickelt. Sie sind chemisch gesehen basische Aluminiumchloride. Im Herbst 2024 sollen die Ergebnisse bei dieser etwa 50 000 Euro kostenden Maßnahme vorliegen. Startschuss für Maßnahmen im See soll dann 2025 sein.

Auf die im offenen Brief der Gemeinde Bordesholm hingewiesene A 215-Problematik hat das Land bislang nicht reagiert. „Das Oberflächenwasser von der Autobahn und damit auch giftige Stoffe kommen ungefiltert im Kalbach an – und das, obwohl die Strecke vor wenigen Jahren saniert wurde. Das werden wir nicht weiter hinnehmen“, machte Büssow (SPD) im Ausschuss klar. Man sei da im Austausch mit dem Landesbetrieb für Verkehr (LBV). Eine Lösung sei aber noch nicht in Sicht.

