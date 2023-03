﻿Eckernförde: Ab Montag beginnt der Abriss der Seelustbrücke

14 Seebrücken gibt es an der Ostseeküste

Es gibt kaum ein Seebad an der schleswig-holsteinischen Ostsee, das keine Seebrücke vorzuweisen hat. Der Verein Ostsee-Holstein-Tourismus listet insgesamt 14 Seebrücken auf, davon besitzt Timmendorfer Strand sogar zwei. Die Längen reichen von 80 Meter in Hochwacht über 205 Meter in Dahme bis zu 435 Meter in Heiligenhafen. Die Brücken sind oft mehr als nur „Stege ins Wasser“. Vielfach sind es Erlebnisbrücken mit Bootsanleger, Liegen, Spielplatz, Café oder Seebrücken-Festen und in einem Fall sogar einer Tauchgondel. Viele Seebrücken sind nach der Jahrtausendwende neu entstanden, andere, in den 1970er-Jahren gebaute, werden inzwischen erneuert. Seebrücken sind Wahrzeichen für die Ostseebäder, die eine Wasserperspektive ermöglichen, und für viele Besucher auch ein romantischer Ort.