﻿So macht sich der Segelclub Eckernförde fit für die Zukunft

Eckernförde. Es ging um viel am Donnerstagabend auf der Jahresversammlung des Segelclubs Eckernförde in der Stadthalle. Nicht weniger als die Spaltung des Clubs drohe, so der Vorsitzende Werner Trapp, wenn sich keine einvernehmliche Lösung für marode Liegeplatzbrücken finden ließe. Doch dem SCE gelang es, mit einer millionenschweren Investition die Weichen für die Zukunft zu stellen. Die Mitglieder gaben mit großer Mehrheit Grünes Licht für die Hafensanierung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Problem: Die Brücken B und C sind nicht mehr tragfähig genug. Hätte die SCE-Versammlung sich nicht einigen können, müssten die abgängigen Stege im nächsten Jahr gesperrt werden und die Hälfte der Bootseigner hätte keinen Liegeplatz mehr. Dazu kämen fehlende Einnahmen durch Liegegebühren. Doch dieses Worst-Case-Szenario wurde abgewendet.

Im Oktober sollen die Hafenarbeiten in Eckernförde beginnen

Zwar gab es Diskussionen, doch letztlich Übereinstimmung. Bei nur elf Nein-Stimmen und 16 Enthaltungen sprachen sich die 181 Anwesenden mit großer Mehrheit für die Hafensanierung und den Antrag des Vorstands aus. Dieses Votum löst eine Investition des Clubs in Höhe von 2,2 Millionen Euro aus. Von Oktober 2023 bis März 2024 wird das Wasserbauunternehmen Jaich die Hafenstege komplett sanieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das heißt: Die maroden Brücken B und C werden nach 50-jähriger Nutzung abgerissen und durch Schwimmstege ersetzt, die nach Angaben des SCE-Vorstands eine längere Lebensdauer als feste Brücken besitzen und günstiger im Unterhalt sind. Statt über 100 Pfähle müssen nur 20 für einen Schwimmsteg gerammt werden, der sich zudem den Wasserständen anpasst. Das An-Bord-Kommen soll durch ein solides Trittsystem erleichtert werden.

Beitragserhöhung und Umlagen sind nicht geplant

Die Brücken A und D werden saniert. Hier muss vorwiegend die Oberkonstruktion mit den Bohlen ersetzt werden. Dabei kommen statt Holz GFK-Rahmen mit Fiberglas-Grätings zum Einsatz. Die Gesamtinvestition für die Hafensanierung in Höhe von 2,2 Millionen Euro, soll mit bis zu 1,8 Millionen Euro aus Fremdmitteln finanziert werden. Laut Trapp sind für das Mammutprojekt keine Beitragserhöhungen oder Umlagen geplant.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft und mehr wurden (v. li.) Jens Lassen, Michael Buechler, Karl Friedrich Schinkel, Bogislav Tessen von Gerlach, Heiko Lohnert und Klaus Steen vom SCE-Vorsitzenden Werner Trapp geehrt. © Quelle: Christoph Rohde

Aktuell läuft noch die Sanierung des Clubhauses. Hier soll voraussichtlich am 10. Juni das neue Clubrestaurant „Hafenwirtschaft“ von Pächter Dirk Lettmann eröffnen. Das notwendige Personal inklusive Koch sei bereits gefunden, auch viele Reservierungsanfragen lägen inzwischen vor. Beim Ansegeln, so Trapp, hätten Lettmann und seine Crew mit einem Buffet ihr Können schon einmal unter Beweis gestellt.

Votum als Vertrauensbeweis für den Vorstand

Mit Clubhaus- und Hafensanierung steckt der SCE insgesamt drei Millionen Euro in die Zukunft und den Erhalt der vereinseigenen Anlage an der Eckernförder Bucht. Dass das Votum so eindeutig ausgefallen ist, überraschte selbst den Vorstand. „Das ist für uns ein großer Vertrauensbeweis“, sagt Trapp. „Und der Lohn für viel ehrenamtliche Arbeit.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Segelclub Eckernförde ist mit rund 650 Mitgliedern und gut 320 ausgebuchten Liegeplätzen einer der größten Segelvereine in Schleswig-Holstein. „Dabei wollen wir ein Club bleiben, der das Segeln fördert – ohne Marina-Charakter“, betont der Vorsitzende.

Wahlen und Ehrungen im Segelclub Eckernförde

Bei den Wahlen wurde Tom Strenge als Stellvertreter bestätigt. Schriftwart ist Udo Hallstein, das Veranstaltungsteam bilden Silke Knutzen und Eike Lohmeyer-Hand. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Michael Buechler, Jens Lassen, Heiko Lohnert und Klaus Steen geehrt, für 60 Jahre Bogislav Tessen von Gerlach und für 70 Jahre Karl Friedrich Schinkel.