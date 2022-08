﻿Seit 65 Jahren verheiratet: Sieglinde und Detlef Wriedt feiern in Bredenbek dreifach

Bredenbek. Wie man 65 Jahre lang eine glückliche Ehe führt? Die Antwort von Sieglinde und Detlef Wriedt (beide 89) aus Bredenbek könnte Legionen von Paartherapeuten arbeitslos machen: Man sollte kommunizieren. Oder anders gesagt: „Entscheidungen werden miteinander besprochen. Manchmal schlafen wir eine Nacht darüber“, erklärt Detlef Wriedt.

Eine zweite Fähigkeit der Wriedts: offen für Neues bleiben. Das Paar habe guten Kontakt zu Tochter und Sohn. Und zu den sechs Enkeln. Alle bleiben im Austausch.

Und eine dritte Grundlage: „Wir sind miteinander verbunden“, sagt Sieglinde Wriedt. Das heißt: Einer denke es, der andere spreche es aus. „Wir sind uns schnell einig.“ Vielleicht hielt insbesondere diese Gabe das Paar so lange zusammen.

Als Sieglinde Olsen im Herbst 1948 in Bredenbek aus dem Zug stieg, freute sich die 15-Jährige darauf, ihren Vater endlich wiederzusehen, wie sie heute erzählt. Er war nach dem Zweiten Weltkrieg Dorfpolizist in Bredenbek geworden. Mutter und Tochter hatte es nach der Flucht aus Danzig drei Jahre nach Dänemark verschlagen, erst die Vermittlungsarbeit vom Roten Kreuz brachte die im Krieg zerstreute Familie zusammen. Detlef Wriedt, der mit Freunden am Straßenrand stand, sah in Sieglinde sofort mehr als nur ein Mädchen aus Danzig: Seine zukünftige Ehefrau war angekommen. „Ich dachte: Die wird meine.“

Eiserne Hochzeit in Bredenbek: Liebe und Beruf überkreuzten sich ein Leben lang

Von da an verwoben sich die Lebensfäden. Der gebürtige Bredenbeker hielt in einer Zeit zu Sieglinde, als Flüchtlinge im Land keinen leichten Stand hatten. „Er war mein Beschützer“, sagt Sieglinde Wriedt.

Beide ließen sich kaufmännisch ausbilden. Auf einer Deutschland-Fahrt der Berufsschulklasse funkte es. Das Pärchen lernte sofort Schulterschluss: Erst holten die Lehrer sie auseinander. Dann schossen die Ausbildungsbetriebe quer. Die beiden lernten bei den zwei Lebensmittelhändlern im Ort. „Bei der Konkurrenz arbeiten und privat zusammen sein, das gehörte sich nicht.“ Doch sie hielten dagegen. Mit Erfolg.

Sogar im Beruf kreuzten sich die Interessen. Sieglinde arbeitete nach einer Pause für die Kinder (heute 59 und 61) beim Ausbildungsbetrieb ihres Mannes und wurde nebenberuflich Versicherungsvertreterin bei der Allianz. Detlef war zunächst in Rendsburg, dann in Kiel Schiffsausrüster – er versorgte die Segelschiff-Legenden „Passat“ und „Gorch Fock“ an der Schleuse des Nord-Ostsee-Kanals in Holtenau mit Proviant. Aus dem Beruf mit Schichtdienst wechselte er zur Allianz, war sieben Jahre Vertreter und danach im Innendienst. „Wir hatten Glück, immer Arbeit. Wir haben unsere Ziele erreicht“, resümiert er. Ein gelungenes Leben.

Eiserne Hochzeit in Bredenbek: Das Hochzeitskleid kam damals aus Amerika

Die Hochzeit am 17. August 1957 war wohl ein Spektakel für das ganze Dorf. Das Brautkleid kam aus Amerika, von Detlef Wriedts Cousine. Sieglindes Mutter war Schneiderin. Sie passte ihrer Tochter das bodenlange Kleid an.

Mit Brautstrauß, Myrtenzweig und Liebe im Blick: Sieglinde und Detlef Wriedt heirateten am 17. August 1957. © Quelle: Beate König

Der hochmoderne, kurze Brautschleier sorgte wohl ebenso für Aufsehen wie das blumengeschmückte Taxi, mit dem das Paar von der Kirche in Bovenau zum Krug in Bredenbek fuhr. Der Schmiedemeister warf dem Paar ein Hufeisen ins Auto. „Das hat uns bis heute Glück gebracht.“ Da ist sich Detlef Wriedt sicher.

Ehepaar Wriedt: Drei Tage wird Eiserne Hochzeit in Bredenbek gefeiert

Verreisen, Wandern, das Grundstück in Schuss halten, Pläne für Urlaube schmieden: Das machen die Wriedts bis heute gern gemeinsam. Der Terminkalender zum 65. Hochzeitstag verrät: Sie feiern auch gern. Am Montag: Polterabend mit den Nachbarn. Am Mittwoch: Empfang mit Bürgermeister, Pastorin, DRK und Freundinnen aus der Gymnastikgruppe. Und am Sonnabend: Sektempfang, Essen und Torte für 27 Gäste, Freunde und Familie in Westensee.