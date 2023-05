﻿Seit Generation steht an der Spitze der Feuerwehr in Stampe ein Osbahr

Stampe. An der Spitze der Ortswehr Stampe hat es einen Wachwechsel gegeben. Felix Osbahr ist neuer Wehrführer. Der 28-Jährige wurde einstimmig von seinen Kameraden gewählt und löst seinen Vater Bernd Osbahr ab, der das Amt 30 Jahre innehatte. Dass ein Osbahr Chef der Feuerwehr ist, hat schon Tradition. Auch Bernd Osbahr übernahm das Amt von seinem Vater Hans-Jürgen Osbahr, der ebenfalls 30 Jahre Chef der Stamper Wehr war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Wachwechsel früh angekündigt

Felix Osbahr tritt in große Fußstapfen, wie er selbst sagt, und auch die Erwartungen an ihn sind hoch. „Wir waren 30 Jahre zufrieden mit Bernd und hoffen jetzt auf dasselbe mit seinem Sohn“, sagt Jürgen Möller. „Ich bin jetzt seit zwölf Jahren bei der Feuerwehr Stampe und werde jetzt sicher nicht das Rad neu erfinden“, sagt der 28-Jährige, der derzeit noch Hauptfeuerwehrmann mit zwei Sternen ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Für mich stehen jetzt erst einmal einige Lehrgänge an, um Brandmeister zu werden“, erklärt der Bankkaufmann, der ein Jahr Zeit hatte, sich zu überlegen, ob er für den Posten seines Vaters kandidiert. „Ich habe sehr früh in der Wehr Bescheid gegeben, dass ich nach 30 Jahren nicht wieder antreten werde. Das finde ich nur fair, so hatten alle Kameraden lange genug Zeit zu überlegen, wer kandidieren möchte“, sagt Bernd Osbahr. Sein Sohn war bei der Wahl der einzige Kandidat aus dem Kreis der 46 Aktiven.

Die Ortswehr wurde 1936 gegründet, 41 Jahre nach der Ortswehr Quarnbek, mit der sie sich heute das gemeinsame Feuerwehrhaus teilt, das 1976 im Mönkbergseck gebaut wurde. Auch zu Einsätzen rücken die beiden Ortswehren immer gemeinsam aus. „Während des Krieges waren fast nur Frauen in der Feuerwehr, weil die Männer eingezogen wurden“, sagt Osbahr. Heute sind unter den Aktiven noch sechs Frauen.

Viele Aktive in der Ortswehr Stampe

Wenn andere Freiwilligen Feuerwehren teilweise über rückläufige Mitgliederzahlen klagen und händeringend auf der Suche nach Aktiven sind, ist man bei dem Thema in Quarnbek ganz gelassen. „Bei uns tritt auch mal jemand aus, es kommen aber auch immer neue Mitglieder dazu“, sagt Gemeindewehrführer Bernd Osbahr. Mit insgesamt 73 Aktiven in den beiden Ortswehren sei man gut aufgestellt. „Auch wenn das viel klingt, bedeutet es in der Woche, dass bei einem Einsatz meist 15 Leute zum Einsatz kommen, weil die meisten nicht in Quarnbek arbeiten und einen weiten Weg zum Einsatzort haben.“

Gibt es ein Geheimrezept, warum die Ortswehr Stampe nicht von Mitgliedersorgen geplagt ist? „Wir haben unseren Jürgen“, sagt Osbahr, lacht und schaut den Kassenwart an. „Direktes Ansprechen ist wichtig und in Kontakt bleiben“, sagt der. Ein Grund, warum Möller die Beiträge bei den 217 passiven Mitgliedern noch bar kassiert. „Wichtig sind auch unsere vielen Veranstaltungen neben den Übungsdiensten vom Skatabend, über Bingo, einem Oktoberfest, gemeinsamem Grillen bis hin zum Laternenumzug.“ Die Feuerwehr sei Teil der Gemeinde und man fühle sich verbunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

23 Einsätze in 2022

Die Brandschutzerziehung im Kindergarten und die Zusammenarbeit mit der benachbarten Grundschule seien ebenfalls wichtige Bausteine, erzählt Patrik Schweiger, Brandschutzbeauftragter der Gemeinde. Nicht unwesentlich sei auch, dass man in der Gemeinde Quarnbek die beiden Ortswehren nie verschmolzen habe. „So findet jeder seinen Platz“, sagt der Gemeindewehrführer. Das Wichtigste sei, dass das Ganze trotz aller Ernsthaftigkeit und viel Arbeit bei den Übungsabenden Spaß mache. Das scheint zu funktionieren. Und getreu dem Motto „Löschen, Bergen, Retten“ ist die Freiwillige Feuerwehr 2022 23 Mal ausgerückt, meist zu technischen Hilfeleistungen.