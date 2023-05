﻿Umzugshelfer für Käfer: So retten Holzkisten in Bäumen eine seltene Art

Gettorf/Felm. Schleswig-Holstein hat zu wenig alte Bäume und das wird ihnen zum Verhängnis: Die vom Aussterben bedrohten Eremiten-Käfer verlieren ihren Lebensraum. Die scheuen Insekten verbringen ihr ganzes Leben tief im Verborgenen von alten Baumhöhlen. Nur ab und zu verlassen sie ihren Baum, um sich in einem anderen ein neues Zuhause einzurichten. Doch das fällt den Eremiten immer schwerer. Deswegen bekommen sie Hilfe von den Vielfaltschützern der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein.

Käfer-Camper nennen sie die Holzboxen, die aussehen wie überdimensionierte Nistkästen für große Waldvögel. Immer wieder bekommen die Naturschützer derzeit Anrufe von Wanderern, denen die Konstruktionen auffallen. Sie hängen sowohl im Stiftungsland Stodthagen in Felm als auch südlich von Gettorf. Denn bei Gettorf findet sich die vermutlich größte Population von Eremiten-Käfern in Schleswig-Holstein.

Eigentlich würden die Käfer von altem Baum zu altem Baum ziehen. Doch die Methusalem-Bäume, die über 500 Jahre alt sind, gibt es kaum noch im Norden. Und dort, wo es sie gibt, stehen sie meist viel zu weit auseinander für die mantelknopfgroßen Käfer.

Käfer in Gefahr: In Schleswig-Holstein fehlt es an uralten Bäumen

„Die meisten Wälder, die es in Schleswig-Holstein noch gibt, sind weder wild noch urig, sondern immer gleich: ähnlich alt, gleich hoch und zu früh wieder gefällt. Dadurch fehlen Uraltbäume wie zum Beispiel 500- bis 800-jährige Eichen“, erklärt der Projektleiter der Stiftung, Hauke Drews. Aber nur so alte Bäume haben große Baumhöhlen, die der Eremit braucht und über 100 Jahre oder noch länger nutzen kann. „Durch die intensive forstliche Nutzung von Wäldern werden die meisten Bäume aber geerntet, bevor sich in ihnen solche Baumhöhlen bilden können. So entziehen wir den Eremiten und vielen anderen Arten, die von alten Bäumen abhängig sind, die Lebensgrundlage.“

Um von Gettorf nach Stodthagen zu kommen, wo die Stiftung sich darum kümmert, dass es wieder genügend altes Holz gibt, bräuchte es eine Reihe alter Bäume, entlang von Alleen zum Beispiel oder mithilfe von Baumgruppen oder nicht allzu weit entfernten Einzelbäumen. Doch die gebe es hier einfach nicht mehr – deswegen müssen die Umzugshelfer von der Stiftung Naturschutz nachhelfen.

Die großen Holzboxen sind der Umzugswagen der Wahl. 25 Stück hängen seit gut einem Jahr südlich von Gettorf in mehreren Bäumen und warten noch drei weitere Jahre auf ihre Fahrgäste. Dann werden sie untersucht und nach Stodthagen ins Stiftungsland gebracht. Dort haben die Naturschützer ebenfalls Boxen aufgehängt, um zu prüfen, welche Arten schon vor Ort leben. In den kommenden 50 bis 100 Jahren sollen die Boxen dann den Wohnraummangel der Käfer überbrücken, bis die Bäume entsprechend nachgewachsen sind.

Die Maßnahmen werden im Rahmen des deutsch-dänischen Projekts „Life Open Wood“ zu 60 Prozent mit EU-Mitteln gefördert.