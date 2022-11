﻿Seniorenbeirat Gettorf bittet: Wählen Sie am 8. November Ihre Vertretung

Der Politik auf die Finger gucken und Tipps geben, was die Gemeinde für Ältere verbessern soll: Das ist Sache der Seniorenbeiräte. Der Seniorenbeirat Gettorf wird am 8. November neu gewählt.

Gettorf. Alle drei Jahre wird gewählt in der Generation Ü 60. Der Seniorenbeirat der Gemeinde stellt sich neu auf. In Gettorf ist es am Dienstag, 8. November, so weit. Ab 10 Uhr findet die Neuwahl im Hotel Stadt Hamburg statt. Alle in Gettorf Gemeldeten, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, sind zur Abstimmung aufgerufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Vormittagstermin sorgte jüngst in der Gemeindevertretung für Diskussion. Die Fraktion der Grünen brachte zur Sprache, dass 60- bis 65-Jährige, die meist berufstätig sind, kaum an der Wahl teilnehmen könnten. Nur wenige könnten ihre Arbeitgeber überzeugen, dass sie am Vormittag abstimmen statt arbeiten müssten. „Wer außerhalb tätig ist, ist erst recht ausgeschlossen“, kritisierten die Grünen.

Politik in Gettorf: Wahl zum Seniorenbeirat am Vormittag unglücklich

Bürgermeister Hans-Ullrich Frank (CDU) sagte, er habe den Seniorenbeirat auf den unglücklichen Termin angesprochen. Vor einiger Zeit hatte die Gemeindevertretung Gettorf beschlossen, die alle drei Jahre am Vormittag angesetzte Wahl in Abstimmung mit dem Beirat möglichst auf den Nachmittag zu legen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frank: „Der Seniorenbeirat argumentiert allerdings, ein Nachmittagstermin würde die Wahlbeteiligung senken.“ Zudem habe man im Anschluss an die Wahl 2022 eine weitere Veranstaltung geplant. Fazit der Gemeindevertretung Gettorf: Für die Wahl 2025 soll es zwei Abstimmungstermine zu unterschiedlichen Tageszeiten geben. Eine Briefwahl, so Frank, wäre laut Verwaltung zu aufwändig und sei praktisch ausgeschlossen.

Lesen Sie auch

Wer stellt sich zur Wahl am 8. November in Gettorf? Kandidieren können alle Ü 60. Das geschieht während der Sitzung ab 10 Uhr, in der die Wahlberechtigten Ü 60 später abstimmen. Zuerst stellen sich Kandidatinnen und Kandidaten vor.

Seniorenbeirat Gettorf lädt nach der Wahl zu Imbiss und Kultur

Bisher kam in Gettorf immer ein Seniorenbeirat zustande. Allerdings wünscht sich der Vorstand mehr Aktive. Die Aufgabe des Seniorenbeirats ist die Beratung der Politik. Er kann Anregungen geben, was die Gemeinde für Ältere verbessern kann. Und er darf auch selbst Veranstaltungen anbieten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit geht es am 8. November nach der Wahl im Hotel Stadt Hamburg weiter. Um 12 Uhr beginnt nach einem Imbiss ein Kulturprogramm. Jochen Wiegandt, Musiker, Alleinunterhalter und Autor, tritt auf.

Für die Kulturveranstaltung ab 12 Uhr (Eintritt fünf Euro) muss man sich im Amt oder bei der Anlaufstelle für Senioren bis Freitagvormittag, 4. November, anmelden (Tel. 04346/91200 oder 9262556). Bis Sonntag, 6. November, nimmt der Beiratsvorsitzende Gerd Finke Anmeldungen an (Tel. 04346/6692).