Maria Apel, die neue Vorsitzende vom Seniorenbeirat Gettorf, zur Situation an der Kieler Chaussee: „Der Wechsel der Fahrbahnbeläge ist eine zusätzliche Gefahrenquelle.“

Maria Apel ist die neue Chefin des Gettorfer Seniorenbeirats. In ihrer neuen Funktion will sich die 65-Jährige für die Bedürfnisse der älteren Menschen in der Gemeinde einsetzen – und für ihre Sicherheit.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket