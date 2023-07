Brand an der Strecke: Zugausfälle zwischen Kiel und Eckernförde

Neuwittenbek. Mehrere Züge zwischen Kiel und Gettorf fallen am Sonntagabend, 9. Juni, aus. Grund dafür ist offenbar ein Brand an der Zugstrecke in Neuwittenbek.

Laut Kreisfeuerwehrverband brennt in Neuwittenbek Gras auf einer Fläche von zehn mal zehn Metern. Die ersten Meldungen zum Feuer kamen gegen 17.10 Uhr. Wie lange die Bahnstrecke noch gesperrt bleibt, stand gegen 18.30 Uhr nicht fest. Die Bahn hat einen Schienenersatzverkehr zwischen Kiel und Gettorf eingerichtet.

KN