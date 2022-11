﻿SFC Ottendorf: TV-Einradshow mit Kürfahrten zu Musik

Reifen quietschen in der Sporthalle vom SFC Ottendorf, wenn 50 Einradfahrerinnen und -fahrer für ihre vier TV-Shows proben. Das erwartet die Besucher am Sonnabend.

Ottendorf. „Showtime!“ heißt es am Sonnabend und Sonntag in der Halle vom Sport- und Freizeitclub Ottendorf (SFCO) in der Dorfstraße 47 b. 50 kostümierte Sportlerinnen und Sportler aus der Einradsparte zeigen die „TV-Einradshow“ zu Musik.

Der SFCO brachte zuletzt mit Nicole Kischlat eine Einradfahrerin mit Weltklasse-Niveau in die Schlagzeilen. Sie holte bei den Weltmeisterschaften 2022 mehrere Goldmedaillen. Jetzt zeigt der Nachwuchs, was er drauf hat. Gleich viermal läuft die gut einstündige Show mit 50 Fahrerinnen und Fahrern. Jeweils 90 Plätze gibt es fürs Publikum in der Halle.

Bis auf Restkarten sind die vier Shows ausverkauft

Am Sonnabend, 26. November, läuft die Show um 13 und 16 Uhr, am Sonntag, 27. November, um 12 und um 15 Uhr. „Wir sind fast ausverkauft, Restkarten sind am Eingang zu haben,“ erklärt Inge Drenckhahn vom Sportverein. Der Preis: ein Euro.

Beim Einrad-Training am Mittwoch vor der Premiere hallt in der Halle immer wieder die Stimme eines Tagesschau-Sprechers, der vollmundig seinen Abschied verkündet. Zwei Sportlerinnen üben dazu akkurate und synchrone Armbewegungen. In der Show wird dieses Element wenige Sekunden dauern. Sie nehmen sich Zeit, damit auch dieses Detail optisch Wirkung entfalten kann.

„Wir holen das Fernsehen in die Halle“

„Wir holen das Fernsehen in die Halle“, erzählt Trainerin Nele Paasch (30), die mit Jana Gerbrecht (22) und Anna-Lena Sager (26) zum neunköpfigen Trainer- und Helferteam gehört. Neben Ausschnitten aus der Tagesschau, der Wettervorhersage und der „Tatort“-Melodie werden auch zur Musik von Ghostbusters und Kinderserien Freestyle-Küren mit Fahrtricks gezeigt. Nele Paasch lacht. „Alles, was das Fernsehherz begehrt.“

„Wir haben uns nach den Sommerferien Gedanken über das Thema der Show gemacht und im September mit dem Einstudieren der Küren auf dem Einrad begonnen“, erzählt Jana Gerbrecht. In der Show zeigen in Gastauftritten auch die Kindertanz- und die Zirkussparte vom SFCO ihr Können. Auch Räder mit übereinander angeordneten Reifen, sogenannte Twice, werden gefahren. Trick, um damit nach vorn zu rollen: Man muss rückwärts treten. „Eine reine Konzentrationssache“, sagt Anna-Lena Sager.

Das Bühnenbild, die Requisiten und die Kostüme planten die Choreografen und Trainer. Eltern, Sportlerinnen und Sportler bauten und bastelten sie.

"Eine Show ist ein Ziel, auf das man hinarbeitet", erklärt Anna-Lena Sager die Absicht hinter den aufwendigen Shows. Der Einradnachwuchs lernt fast nebenbei beim Zugucken bei den erfahrenen Radlerinnen und Radlern, was auf dem Sportgerät an Fahrtricks möglich ist. "Das ist ein Ansporn." Die Einradsparte gibt es beimbeim SFC Ottendorf seit 23 Jahren.