﻿SH Netz Cup 2022: Internationale Achter-Teams stehen fest

In diesem Jahr wird es beim SH Netz Cup in Rendsburg eine Neuauflage des Kräftemessens zwischen den Achtern von Deutschland und den Niederlanden (im Bild hinten) geben.

Rendsburg. Gut eine Woche vor dem SH Netz Cup 2022 in Rendsburg steht die Besetzung der internationalen Achter fest: Neben Deutschland schicken auch die Niederlande, die USA und die Ukraine ihre Profis zum nach eigenen Angaben härtesten Ruderrennen der Welt. Gefeiert wird die Veranstaltung aus Breitensport, Music-Acts und Schlemmermeile von Freitag, den 30. September, bis Sonntag, den 2. Oktober.

Die Ruderer treten traditionell am Sonntag auf der 12,7 Kilometer langen Strecke von der Rendsburger Hochbrücke bis nach Breiholz an. Der NDR überträgt das Rennen live im Fernsehen. Im vergangenen Jahr hatte das Team aus Deutschland vor den Niederlanden und Polen gewonnen.

SH Netz Cup 2022: Vier internationale Achter kommen nach Rendsburg

Neben den Profis gibt es im Rahmenprogramm des SH Netz Cup am Sonnabend noch das Drachenbootrennen, bei dem Feuerwehren und Vereine gegeneinander antreten. Weitere sportliche Punkte sind der Atemschutz-Cup, bei dem Feuerwehrleute unter Atemschutz ihre Leistung messen. Dazu können Besucherinnen und Besucher beim Stand-up-Paddling, Canal-Triathlon und Ruder-Sprint-Cup teilnehmen. Neu im sportlichen Programm ist die Trendsportart Coastal Rowing, das als Wildwasservariante des Ruderns gilt und sonst auf dem offenen Meer ausgeübt wird.

Musikalische Höhepunkte sind der Auftritt der Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann am Freitag, die bereits zum zweiten Mal nach Rendsburg kommt. Sonnabend sorgen die Newcomer von „ClockClock“ am Nord-Ostsee-Kanal für Stimmung, die in diesem Jahr mit Songs wie „Brooklyn“ und „Sorry“ die Charts stürmten. Der Eintritt in das Veranstaltungsgelände am Kreishafen in Rendsburg ist frei.