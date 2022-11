﻿Siegerentwurf für Flintbeks Ortskern wird präsentiert

Der Realisierungswettbewerb für die städtebauliche Entwicklung des Ortskerns von Flintbek ist abgeschlossen, der Siegerentwurf wird jetzt im Bauausschuss vorgestellt. Danach gehen die Planungen weiter.

Flintbek. Die Städtebauförderung ist zentrales Thema in der Entwicklung der Gemeinde Flintbek, die ersten Planungen begannen bereits 2014. Ziel: Den Bereich um das ehemalige Famila-Gelände in ein Ortszentrum zu verwandeln. Die Gemeinde hat einen Realisierungswettbewerb ausgelobt, der Siegerentwurf kommt von der AC Planergruppe aus Itzehoe und dem Büro SML Architektur aus Kiel und wird am Donnerstag, 1. Dezember, im Bauausschuss präsentiert.