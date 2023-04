﻿Skulpturensommer Bissee: 25. Geburtstag und gleichzeitig der Abschied

Der Verein Skulptur in Bissee feiert 2023 seinen 25. Geburtstag. Das Jubiläumsjahr wird aber auch gleichzeitig ein Abschied sein – das kündigte der Verein am Ostersonnabend in einer Mitteilung an. Das ist in diesem Jahr geplant und das sind die Gründe für den Abschied.

Der in Russland geborenen und in Dänemark lebenden Bildhauer Gleb Dusavitskiy stellt in Bissee seine Skulptur „I believe I can fly“ aus. Übersetzt heißt das: Ich glaube, ich kann fliegen.

Motto: The Last Waltz

Bissee. Schleswig-Holsteins Landtagspräsidentin Kristina Herbst eröffnet am Sonnabend, 13. Mai, den 25. Skulpturensommer im Dorf Bissee. Die Vernissage des Vereins „Skulptur in Bissee“ beginnt um 16 Uhr auf dem Hof Reese neben dem Antikhof. Im Ort und in seiner Umgebung stellen 21 Künstlerinnen und Künstler Skulpturen aus. Zu sehen sind die 29 Arbeiten bis zum 15. Oktober – und es ist die letzte Open-Air-Ausstellung dieser Art, wie der Vereinssprecher Markus Sander am Ostersonnabend überraschend bekannt gab.

Die Sommerausstellung in Bissee am Bothkamper See folgt in diesem Jahr dem Motto „The Last Waltz“ in Anlehnung an ein legendäres Konzert am Ende einer musikalisch-kulturellen Ära, bei dem berühmte Gastmusiker gemeinsam aufgetreten waren. Mit „The last Waltz in Bissee“ beendet der Verein Skulptur in Bissee seine 25-jährige Vereinsarbeit in diesem Jahr.

Bissee: Zum Abschied stellen Gäste aus, die wegen ihrer Talente sehr geschätzt werden

„Wenn der Vergleich zwischen der Ausstellungsgeschichte und dem großen Zeitalter der Rockmusik sehr anspruchsvoll scheinen mag, finden sich doch einige schöne Gleichklänge: Eine kleine Gruppe wie wir laden zum Abschied Gäste ein, die wir wegen ihrer Talente sehr schätzen, die bei uns für großartige Veranstaltungen gesorgt haben und mit denen wir einen Weg gemeinsam gegangen sind“, erläutert Vereinsvorsitzende Karin Russ das Motto.

„Wir machen den Weg frei für Neues, danken dem Dorf und werden ihm eine Ruhepause gönnen“, so Karin Russ, Vorsitzende des Vereins Skulptur in Bissee. © Quelle: Ulf Dahl (Archiv)

„Der Walzer umschreibt unsere Rahmenbedingungen und Methode: Unsere Kunst braucht Partnerschaf. Wir haben den Tanz nicht nur mit den Künstlerinnen und den Künstlern gewagt, sondern auch mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn – und nicht zuletzt: mit der Natur“, so Russ. Und diesen letzten Tanz versteht der Verein als krönenden Abschluss der 25-jährigen Arbeit mit weit mehr als 100 verschiedene Bildhauerinnen und Bildhauern, die über 700 verschiedene Skulpturen in Bissee präsentiert haben. „Wir machen jetzt den Weg frei für Neues, danken dem Dorf und werden ihm eine Ruhepause gönnen“, so Karin Russ.

Zu sehen sind in diesem Jahr unter anderem Skulpturen des 2017 verstorbenen Bildhauers Jan Koblasa. Auch Joy Kley und Jörg Plickat sind vertreten. Ein bemerkenswertes Objekt vom in Russland geborenen und in Dänemark lebenden Bildhauer Gleb Dusavitskiy ist zu sehen. Der bekannte Bildhauer Martin Wolke, der durch seine in Westerland auf Sylt zu sehende Figurengruppe „Reisende Riesen im Wind“ viel Applaus erhielt, stellt in Bissee seine in Ahrensburg ungeliebte Arbeit „Muschelläufer“ vor.

„Wir freuen uns auch wieder auf Dorsten Dieckmann, Rainer Fest, Jan-Olav Hinz, Uschi Koch, Isabel und Kurt Lange, Gisela Meyer-Hahn, Klaus Müller, Arno Neufeld, Ernst Petras, Arne Prohn, Ulf Reisener, Aurel Rückner, Winni Schaak, Tina Schwichtenberg, Ingo Warnke – sie alle haben uns in 25 Jahre sehr unterstützt und sind auch beim letzten Skulpturensommer dabei“, verspricht Karin Russ.