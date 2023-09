﻿Skulpturensommer in Bissee: Das erwartet die Gäste der Finnisage

Bissee. Mit einer Finnisage und einem Kunstmarkt beendet der Verein Skulptur in Bissee wie angekündigt seine Aktivitäten. Die Veranstaltung wird am Sonntag, 15. Oktober, ab 14.30 Uhr in der Hofscheue in der Eiderstraße 27 organisiert. Damit geht die Ära Landschaftsgalerie in einem Bauerndorf nach 25 Jahren zu Ende.

Der laufende Skulpturensommer 2023 steht unter dem Motto „The Last Waltz“. 1998 hatte die damalige Ministerpräsidentin Heide Simonis, die in diesem Sommer verstorben war, die erste Open-Air-Galerie eröffnet. Bis zu 10000 Besucherinnen und Besucher kam pro Jahr in das kleine Dorf bei Bordesholm, um sich die Kunstwerke kostenlos bei einem Spaziergang anzusehen.

Bissee: „Skulpturensommer ein lohnenswertes Forum!“

Der Bildhauer Jörg Plickat hat es einmal so formuliert: „Das Museum ohne Wände und ohne Öffnungszeiten ist ein lohnenswertes Forum für die Künstlerinnen und Künstler, ihre Arbeiten im Kontext schleswig-holsteinischer Landschaft einem breiten Publikum zu präsentieren.“

Bei der Abschlussveranstaltung der Ausstellung 2023 erwartet die Gäste ein Kunstmarkt, auf dem die in diesem Jahr teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler Statuetten, Skizzen, Bücher und Bilder präsentieren und zum Kauf anbieten. Der persönliche Gedankenaustausch soll bei dieser letzten Veranstaltung natürlich auch noch einem im Mittelpunkt stehen.

Die Vereinsvorsitzende Karin Russ, hier mit einem der aktivsten Mitglieder, Egon Blitza aus Neumünster. © Quelle: Björn Schaller

Karin Russ, Vorstandsmitglied des Vereins Skulptur in Bissee, betonte: „Mit Stolz und Dankbarkeit blicken wir zurück. Unser Dank gilt dabei vor allem den Nachbarinnen und Nachbarn im Ort, die die Flächen zur Verfügung gestellt haben und uns mit ausgesprochen viel Geduld und Offenheit unterstützt haben.“ Gemeinsam habe man zeigen können, dass Kunst auch auf dem Land ihren Platz haben kann. „Zudem konnten wir zeigen, dass eine solche Sommerausstellung auch ohne Zuschuss der öffentlichen Hand möglich und erfolgreich sein kann“, so Russ.

Dem Abschiedsfest sehen Karin Russ und der Verein mit fröhlicher Genugtuung entgegen. „Wir werden noch einmal zusammenkommen, Kunst bestaunen und kaufen können, Musik genießen und den Austausch pflegen. Treffen in Bissee ergaben immer neue Impulse. Jetzt oder nie! Mal sehen, was sich ergibt“, endet ihre Pressemitteilung.

