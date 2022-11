﻿Die Natur ist seine Religion: Gerhard Rinke feiert 100. Geburtstag

Welch ein langes Leben: Gerhard Rinke aus Kiel feiert am Sonntag seinen 100. Geburtstag. Seit sechs Jahren lebt der Senior in Gettorf im Haus am Park. Er berichtet von bewegenden Momenten.

Gerhard Rinke aus Kiel feiert seinen 100. Geburtstag am 27. November 2022 in der Senioreneinrichtung am Park in Gettorf. Hier wohnt er seit sechs Jahren. Mit Tochter Jutta Puhl und der ganzen Familie geht es am Festtag auch noch nach Kiel zum Fischessen.

Gettorf/Kiel. Wer käme auf die Idee, das Gerhard Rinke am Sonntag, 27. November 2022, seinen 100. Geburtstag feiert? Da muss der rüstige Senior selbst grübeln. 55 Jahre hat er mit seiner Familie in Kiel gelebt. Jetzt wohnt er in Gettorf im Seniorenhaus am Park und wird 100. Ein Leben mit vielen Höhen und einigen Tiefen hat ihn geprägt. „Und jetzt“, sagt Rinke lächelnd, „steht mir so oft gedanklich die Sonne vor Augen. Es ist spannend, das kommt ganz von selbst.“

Rinkes Tochter Jutta Puhl kann da nur staunen. "Ich weiß, Vater, die Natur ist dir wichtig. Du hast öfter gesagt: Die Natur ist meine Religion", erinnert sie sich beim Treffen in Gettorf in der Seniorenwohnanlage am Park. Rinke nickt. "Ich kann nicht begreifen, wie riesig unser Stern ist. Ein Feuerball. Und so schön", ergänzt er. Dann setzt er eine spitzbübische Miene auf. Es gibt ja auch Grund zu sehr irdischer Freude: Am Geburtstag geht Familie Rinke in Kiel Fisch essen – Vaters Lieblingsspeise.

Gerhard Rinke erinnert sich in Gettorf an die Zeit auf dem Meer

Das hat eine Vorgeschichte. Am 27. November erblickt der kleine Bub in Schlesien das Licht der Welt. 16 Jahre später zieht ihn diese Sehnsucht nach der Ferne aufs Meer. Er heuert als Schiffsjunge bei einer Reederei an, wird schnell Matrose. Auf dem Bananendampfer geht es nach Costa Rica. Noch in der Karibik erreicht die Besatzung 1939 die Hiobsbotschaft: Deutschland führt Krieg.

„Wir mussten übereilt zurück. Mir hatte die Reederei die Ausbildung zum Steuermann angeboten“, erinnert er sich wehmütig. „Das wurde nichts mehr.“ Es folgen „schlimme Jahre“, wie er betont, bei der Kriegsmarine. Rinke ist in Norwegen eingesetzt.

Es gibt kleine Lücken für glückliche Momente. Er kann Kontakte zu Norwegern knüpfen, die über den Krieg hinaus Bestand haben. Rinkes werden Jahre später immer wieder nach Norwegen in den Urlaub fahren, auch, um zu angeln.

Nach dem Krieg findet Familie Rinke ihr Glück in Kiel

Das Liebesglück kommt während des Krieges per Post. Schulkameradin Lucia, zwei Jahre jünger, schreibt ihm. Aus der Brieffreundschaft wird 1942 die große Liebe. Baby Joachim ist bald unterwegs. 1944 wird geheiratet. „Das größte Glück ist doch, dass ihr den Krieg überlebt habt“, unterstreicht Tochter Jutta.

Sie selbst wird 1949 geboren. Da ist die Familie schon in Kiel. Rinke: "Da blieb ich nach Kriegsende hängen." 1954 zieht man um. Rinkes werden Jugendherbergseltern auf dem Aschberg. 1956 geht es zurück an die geliebte Kieler Förde. Neben dem damaligen Nobelhotel Bellevue mit Blick auf Badeanstalt und Schiffe steht die Jugendherberge. Die werden Gerhard und Lucia Rinke bis 1960 führen.

Mit Diensthund Nero, der eigentlich zur Herberge am Aschberg gehört, ist man auch bald wieder vereint. Der treue Schäferhund hat es nicht ohne die Rinkes ausgehalten. Als die neue Herberge Kiel-Gaarden eröffnet, orientiert sich der Vater um. Er wird Angestellter bei der Marine.

Rinkes leben als Senioren auch eine Zeit in Lindau bei Gettorf

2001 baut die Familie in der Gemeinde Lindau ein Haus. Bei der Arbeit im eigenen Garten geht dem Paar auch im Alter das Herz auf. „Das war schon vorher so“, betont der Jubilar. „Wir hatten in Kiel einen tollen Kleingarten.“ 2016 ziehen Gerhard und Lucia Rinke in das Seniorenhaus am Park in Gettorf um.

„Papa hat unsere Mutter rührend mit gepflegt. Sie wollte nicht, dass es andere tun“, berichtet Tochter Jutta. Er ergänzt sanft: „Kurz vor unserem 75. Hochzeitstag ist Lucia eingeschlafen.“ Gerhard Rinke macht eine Pause und sagt dann mit einem Lächeln: „Jung gefreit, nie gereut.“ Der Gedanke an Lucia und das Bild von der Sonne begleiten ihn sicher auch am Sonntag zum Familienfest.