﻿So gemütlich wird der Weihnachtsmarkt Gettorf ab 9. Dezember

Die Vorfreude ist groß, bei Bürgern und in der Kommunalpolitik Gettorf: Ab Freitag, 9. Dezember, ist nach langer Corona-Pause endlich wieder Weihnachtsmarkt in Gettorf. Drei Tage geht es rund.

Gettorf. Vorfreude ist angesagt in Gettorf: Am Freitag, 9. Dezember, beginnt mit dem offenen Weihnachtliedersingen endlich wieder der Weihnachtsmarkt. Bis Sonntag, 11. Dezember, gibt es in der Fußgängerzone Budenzauber mit Punsch und Leckereien, Live-Musik und ein Extraprogramm für Kinder.

Dazu gehört erstmals ein Kinderkarussell. Die Einzelfahrt kostet einen Euro. Täglich öffnet ein betreutes Bastelzelt. Jeden Tag wird eine neue Idee vorgestellt, die mit dem Nachwuchs umgesetzt wird. Mitmachen ist kostenlos, Material wird gestellt. Hier engagieren sich die Fördervereine der Grundschule und der Kita Sportplatz, das Bündnis für Familie und die Galeristin Monika Leippe.

Weihnachtsmarkt Gettorf bietet auch Fotosession für die Familie

Bürgermeister Hans-Ulrich Frank und Ortsmanagerin Ulrike Münzberg-Niemann sind im Weihnachtsmarkt-Fieber. „Die drei festlichen Tage in der Eichstraße, am Markt, in der Kirchhofsallee setzen einige neue Akzente“, versprechen sie. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt 2022 am Freitag von 16.15 bis 20 Uhr, am Sonnabend von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Eine Neuerung ist das Gratis-Fotoshooting auf der Bühne mit dem örtlichen Fotostudio. Am Randes des Markts lädt man zur Kirchenführung mit Turmbesteigung. Tipps für die umweltfreundliche Geschenkverpackung, eine Kinderballett-Vorstellung, der Auftritt eines Saxofonisten Ben Prechtel am Sonnabend und Lina Kahle mit der Gitarre am Sonntag sind Beispiele. Zwei weitere Konzerte sind geplant.

Nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder Weihnachtsmarkt in Gettorf: Bürgermeister Hans-Ulrich Frank und Ortsmanagerin Ulrike Münzberg-Niemann freuen sich, ein breites Programm vom 9. bis 11. Dezember anzukündigen. © Quelle: Cornelia D. Mueller

Die Gemeinde hat zehn Holzhütten angeschafft, in denen Selbstgemachtes, Kunsthandwerk, edle Tropfen, Glühwein und Leckereien verkauft werden. Auch Vereine stellen sich vor. Außerdem gibt es mehr kulinarische Stände, die auch etwas für Vegetarier bieten.

Dann ist ja alles perfekt? „Nicht ganz“, räumt Münzberg-Niemann ein. „Unser Weihnachtsmann hat sich verletzt. Daher suchen wir dringend einen anderen Weihnachtsmann, der die Kinder beim Markt besucht.“ Wer einspringen kann, wendet sich an die Gemeinde (Tel. 04346/91200).

Energiekrise schränkt Weihnachtsbeleuchtung in Gettorf nicht ein

Gettorf hatte den Weihnachtsmarkt nach längerer Unterbrechung erst 2018 wieder eingeführt. 2020 und auch 2021 war erneut Pause – wegen Corona. In Gettorf hätte man Zugangsbeschränkungen nicht gewuppt. "Wir hätten Kontrollen vor allen Zugängen gebraucht", erinnert Frank. "Das hätten wir nicht leisten können."

Was ist, wenn die Infektionszahlen bis zum 9. Dezember in die Höhe schnellen? Mehr als eine Maskenpflicht sei kaum vorstellbar, bleibt der Bürgermeister optimistisch. Die Gemeinde ist Veranstalter. Der Handels- und Gewerbeverein unterstützt mit Weihnachtsbeleuchtung.

Zehn mobile Markthütten hat die Gemeinde Gettorf gekauft. Beim Weihnachtsmarkt 2022 kommen sie erstmals zum Einsatz. Sie werden noch mit Lichterketten und Tannengirlanden geschmückt. © Quelle: Ulrike Münzberg-Niemann

Hütten vom Weihnachtsmarkt Gettorf auch im Sommer einsetzbar

Die Beleuchtung wird im Zentrum auch an den Straßenlaternen angebracht. An deren Schaltzeiten ist sie gekoppelt. Bezüglich Stromverbrauch hat die Gemeinde reagiert. Frank: "Alle Adventsbeleuchtung ist auf LED umgestellt und verbraucht nur noch minimal." Förderung dafür gibt es im Rahmen der Ortsentwicklung.

Gettorf hat vorab noch mehr für den Weihnachtsmarkt 2022 investiert. Statt geliehener Holzhütten gibt es jetzt zehn nagelneue eigene Häuschen. Sie können auch zu anderen Veranstaltungen eingesetzt werden, weil die Deko nicht fest installiert ist. Andere Nutzer – auch Vereine – dürfen sie künftig auch für andere Events mieten. Der Bauhof bewahrt sie zerlegt auf.