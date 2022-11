﻿So gut kommt der Weihnachtsmarkt Eckernförde am ersten Tag an

Elke Hess und ihre Tochter Jaqueline machen Urlaub in Schönberger Strand. Dass der Weihnachtsmarkt Eckernförde schon am 21. November öffnet, gefällt der Familie aus Rheinhessen.

Eckernförde. Ob das jetzt der Run auf den Weihnachtsmarkt 2022 wird? Martin Gronwald hofft es. Der Chef von Martins Almhütte, die im Flachland von Eckernförde auf dem Weihnachtsmarkt steht, schenkt Montagmittag den ersten Glühwein aus. Knallgrün ist der, die transparente Tasse hat einen roten Zuckerrand – farblich unverkennbar weihnachtlich.

Der Ykaernemarkt 2022 – so der korrekte Name – wird zwar erst am Abend auf dem Kirchplatz offiziell eröffnet. Aber um 12 Uhr durften die Holzhütten schon die Schotten hochklappen. Prompt waren erste Gäste zur Stelle. „Super, da kaufen wir gleich ein“, sagt Elke Hess. Sie strahlt, Tochter Jaqueline auch. Dem ersten Weihnachtsmarktbesuch ganz ohne Corona-Einschränkungen haben sie entgegengefiebert.

Tourismus: Ykaernemarkt Eckernförde lange vor Weihnachten kommt an

Die Familie aus Rheinhessen macht Urlaub in Schönberger Strand. „Als wir lasen, dass Eckernförde den Weihnachtsmarkt schon am 21. November öffnet, sind wir gleich los“, berichtet die Mutter. Selbstgemachte Konfitüre und Plätzchen werden sie kaufen – Mitbringsel vom Trip an die Ostsee.

Gegenüber, in der großen überdachten Wurstbude mit Punschausschank, steht Bratman persönlich am Grill. Richtig. Bratman, nicht Batman. So ist es auf der schwarzen Schürze von Sven-Arne Kornath zu lesen, der gerade eine doppelgewichtige Bratwurst wendet. Das Konterfei des Fledermausmannes neben dem Schriftzug grinst dabei die Gäste an.

Bratman statt Batman: Humor am Wurstgrill auf dem Weihnachtsmarkt Eckernförde

„Die Preise für die Wurst mussten wir leider ein wenig anheben“, klärt Kornath auf. „Aber der Punsch ist preisstabil.“ Da stimmt Gronwald von der Hütte nebenan ein. Glühwein rot oder weiß, sind sich die Anbieter offenkundig einig, sind nicht teurer als 2021 – und das, obwohl die Ware im Einkauf mehr kostet.

Wie geht das? Gronwald: „Wir setzen darauf, dass wieder so viele Besucher wie 2019 kommen. Das war der letzte echte Weihnachtsmarkt ohne Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Jetzt haben wir wieder die volle Freiheit. Das möchten wir mit allen feiern.“

Und so bleibt es auch bei manchem Zuckerwerk preislich beim Alten, bestätigt Schausteller Frank Parge. Sein Schwiegervater gründete den Weihnachtsmarkt Eckernförde vor Jahrzehnten mit. Seit 20 Jahren führt der Schwiegersohn den großen Süßigkeitenwagen mit gebrannten Mandeln, Liebesäpfeln, Mäusespeck.

Weihnachtsmarkt Eckernförde: Auch Erwachsene steigen aufs Karussell

Parge ist auch Besitzer des über 100 Jahre alten Kinderkarussells neben der St. Nicolai-Kirche. Sein Mitarbeiter Holger Reklatis wartet noch auf Kinder, die mitfahren wollen. "Montagmittag ist es dafür ein bisschen früh", weiß er. So setzt er sich fürs Foto eben selbst aufs bemalte Holzpferdchen.

„Hier fahren öfter Erwachsene mit“, verrät er. „Die haben meist schon als Kind hier eine Runde gedreht.“ Und so wird der Weihnachtsmarkt Eckernförde einmal mehr nicht nur Feierabendtreff und Familienspaß sein, sondern auch nostalgische Gefühle wecken – besonders, wenn am Abend die Leuchtsterne zwischen den Bäumen glitzern.