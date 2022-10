﻿So kann sich Altenholz gegen Energiekrise und Katastrophen wappnen

Heizung runter und Taschenlampe und Vorräte im Keller – kann man damit die aktuelle Krise und einen möglichen Blackout überstehen? Experten aus der Region gaben Bürgern in Altenholz Antworten.

Altenholz. Müssen die Energiepreise so stark steigen, auch wenn an der Börse der Gaspreis in den Keller rutscht? Praktiziert die Bundespolitik Aktionismus? Die aktuelle Lage mitten in der Gaskrise ist vielen Bürgerinnen und Bürgern schleierhaft. Dabei überwiegt die Sorge. Also ist man der Entwicklung auch in Altenholz ausgeliefert?

So negativ muss niemand denken, geht es nach den Experten, die die CDU Altenholz am Freitagabend, 28. Oktober, aufs Podium im Gemeindezentrum geholt hatte. Moderator war Bürgervorsteher Sebastian Baltz (CDU). Jenseits von Parteipolitik gaben diejenigen Einschätzungen ab, die sich vor Ort auskennen oder mit den Sorgen von Kunden, Mitgliedern und Einzelner konfrontiert sind.