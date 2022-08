Was für ein aufregender Abend in Eckernförde: Die Modenschau beim Innenstadtfest war der absolute Höhepunkt der beiden Tage. 60 mutige Laienmodels machten eine Superfigur auf dem Laufsteg.

Eckernförde. Das große Vorbereiten, das quirlige Chaos in der Umkleide und all die Aufregung haben sich gelohnt. Eckernförde bejubelte am Donnerstagabend, 18. August, seine 60 Top Models. Die ahnten bis vor Kurzem noch nicht, dass sie jemals auf dem Laufsteg schicke Mode aus dem Ostseebad vorführen würden. Sie haben es „super gemacht“.

Dieses Lob spricht nach der Show auf den knallvollen Rathausmarkt eine aus, die bei der TV-Sendung "Germany's next Top Model" mitgemacht hat und die Publikumsherzen eroberte: Barbara Radtke. Die 69-Jährige ist inzwischen Profi als Best-Ager-Model. "Der Abend ist ein Hammer", ruft sie freudestrahlend, als sie im schillernden Abendkleid von der Bühne steigt. "Das kann überhaupt niemand besser machen als die Eckernförderinnen und Eckernförder."