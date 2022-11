﻿So viel Gewalt gegen Frauen gibt es in Rendsburg-Eckernförde wirklich

Spendenaktion: Schleswig-Holsteins Tafeln können auf Hilfe zählen

Die 57 Tafeln in Schleswig-Holstein geraten ans Limit. Doch es gibt gute Nachrichten: Ein Zentrallager in Neumünster verbessert die Logistik, eine Großspende an Tüten, Kartons und Corona-Tests hilft bei der Lebensmittelausgabe. Am Horizont zeichnet sich eine veritable Geldspende ab.