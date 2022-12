Eine tolle Stimmung: So sah es 2017 beim Brückenfest in Reesdorf aus. Die Veranstaltung hat auch 2023 mit einer Laser-Show und Feuerspucker, Livemusik und kulinarischer Meile viel zu bieten.

In der Gemeindevertretung in Sören wollte man am Donnerstag bereits über das Programm zum 700. Geburtstag sprechen. Nun sucht der Festausschuss erstmal einen neuen Termin, da parallel zum eigentlich vorgesehenen Datum das Brückenfest in Reesdorf läuft. So will man vorgehen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket