Seit 2019 ist der Solarpark Mühbrook am Netz - auf der gegenüberliegenden Seite soll der erste Solarpark Bordesholm auf Höhe des Kiesabbaugebietes entstehen. Baubeginn soll im Frühsommer 2023 sein.

Der seit Jahren geplante Solarpark der Versorgungsbetriebe Bordesholm soll Ende 2023 ans Netz gehen – dann ist der gesamte in Bordesholm vertriebene Strom regenerativ erzeugt. Eine Hiobsbotschaft für Kunden gibt es trotzdem: Wegen der Energiekrise schießt auch in Bordesholm der Preis in die Höhe.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket