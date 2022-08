﻿Solarpark in Loop: Entscheidung fiel denkbar knapp aus

40 Hektar Flächen haben Grundeigentümer in Loop für Solarenergie angemeldet. Die Flächen liegen überwiegend außerhalb des Dorfes an der A7. Ob die Areale mit Solarmodulen bestückt werden, ist aber offen. Die Grundsatzentscheidung für einen Solarpark fiel denkbar knapp aus.

Loop/Bordesholm. Solarparks geraten zunehmend in einen kritischen öffentlichen Fokus, obwohl sie bei der Energiewende eine wichtige Rolle spielen sollen. Wegen der Zupflasterung von Flächen in vielen Gegenden wird verstärkt Kritik laut. Ein Beispiel ist Loop im Amt Bordesholm. In dem 200 Köpfe zählenden Ort haben Grundeigentümer der Kommune knapp 40 Hektar gemeldet, auf denen sie sich Module vorstellen könnten. Die Gemeinde hatte einen Aufruf gestartet. Der Grundsatzbeschluss, einen Solarpark auszuweisen, fiel mit vier Ja-Stimmen im siebenköpfigen Gremium knapp aus. Der Antrag auf eine Bürgerbefragung wurde bei drei Befürwortern und vier Gegnern abgelehnt.

Auslöser für die Diskussion in Loop ist der „Solarerlass für PV-Freiflächen in Schleswig-Holstein“ von Februar 2022, durch den die Landesregierung die Ausweisung neuer Solarparks vorantreiben will. Unter anderem gilt ab 2022 ein 500 Meter-Streifen entlang von Autobahnen als „geeignetes Areal“. Derzeit sind es 200, ursprünglich waren es mal 100 Meter. In der Gemeinde Sören, die 2021 einen Antrag der Hamburger Firma Enerparc für eine Modularisierung einer Fläche von 50 Hektar aufgrund des massiven Drucks der Einwohner abgelehnt hatte, steht man mittlerweile einem neuen Antrag des Unternehmens positiv gegenüber. Die in Aussicht stehende Abgabe des Unternehmens von 0,2 Cent je erzeugter Kilowattstunde an die Gemeinde und neue Flächenvorschläge hat viele offenbar umgestimmt.

Gemeindevertreter Christian Reese (2.von rechts) machte sich für eine Bürgerbefragung oder einen Bürgerentscheidin Loop stark. © Quelle: Frank Scheer

Enerparc hat das öffentlich noch nicht so detailliert gesagt, aber sie würden weitere Flächen in Schönbek und eben auch Loop gerne nutzen. „Wir stehen noch mit keinem Unternehmen in konkreten Verhandlungen. Es gibt bislang nur die Abfrage bei den Grundeigentümern, wer Flächen für einen Solarpark zur Verfügung stellen will“, betonte Loops Bürgermeister Torsten Teegen. Er ist ein Befürworter des Solarparks. Bei einer Abstimmung über konkrete Flächen wäre er befangen, weil er selbst Grundstücke gemeldet hat. Da es aber um einen Grundsatzbeschluss ging, durfte er mitdebattieren und abstimmen.

Loop: „Die Hälfte der Bevölkerung ist für Solarenergie“

Die Gemeindevertreter Christian Reese und Christoph Raasch sprachen sich für eine Befragung der Bürger aus. „Die Stimmung im Dorf ist geteilt. Die Hälfte ist dafür, die andere Hälfte dagegen. Das ist bei der Einwohnerversammlung vor einer Woche deutlich geworden“, so Raasch. Zudem werde im Mai 2023 eine neue Gemeindevertretung gewählt, der man mit diesem Beschluss einen „dicken Brocken“ übergebe. Auch Dörte Brüning-Hansen sprach sich für eine Bürgerbefragung aus. Der stellvertretende Bürgermeister Klaus Golz betonte wie Margaretha Schink, dass eine Abfrage mit einem wahrscheinlichen Fifty-fifty-Ausgang ihnen als Mandatsträger nicht weiterhelfen würde. „Wir sind gewählt, um Entscheidungen zu treffen. Zudem sollte man die Energiewende schnell voranbringen. Wenn wird die Entscheidung der neuen Gemeindevertretung übergeben, verstreicht wieder wertvolle Zeit“, so Schink.

Bürgermeister Torsten Teegen kündigte ferner an, dass im Amtsausschuss am 22. September über eine Solarflächenkartierung durch ein Planungsbüro im gesamten Amt Bordesholm beraten wird. Das sei eine Art Solarrahmenplan fürs Amtsgebiet, der dann in die Pläne der einzelnen Orte einfließen wird. „Da sollen schon mal der rechtliche Rahmen, Naturschutz und andere Dinge abgeklärt werden.“ Die Planungshoheit bleibe bei der Kommune, so Teegen. „Wir müssen auch nicht alle vorgeschlagenen Flächen realisieren.“

Die Gemeinde Loop wäre bei der Genehmigung eines Solarpark die erste Kommune im Amt, in der alle drei Arten von regenerativer Energie erzeugt würden. Torsten Teegen betreibt an der A 7 eine Biogasanlage, mit der Biomethan ins Netz eingespeist wird. 40 Millionen Kilowattstunden werden pro Jahr zeugt – 1500 Haushalte könnten damit pro Jahr heizen. Am 15. September beginnt zudem der Bau von drei Windkraftanlagen der Neuen Energien aus Mühbrook.

Bürgermeister Torsten Teegen wird das elektrobetriebene Dörpsmobil am Sonntag beim Mobilitätstag in Kiel präsentieren. © Quelle: Frank Scheer (Archiv)

Eine der fünf geplanten Windmühlen im Eignungsraum Schönbek/Loop wird auf Looper Gebiet stehen. Außerdem gibt es in Loop ein E-Bürgermobil. „25 Menschen aus dem Ort haben es bereits für 3000 Kilometer genutzt“, so Teegen. Am kommenden Sonntag ist er mit dem Wagen in Kiel bei der Mobilitätsmesse am Anlieger Dietrichsdorf zu Gast. „Die hatten das Bild in der Zeitung gesehen und uns eingeladen.“