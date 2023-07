﻿Diese Musikerinnen und Musiker kommen zu den Sommerkonzerten in Rendsburg

Rendsburg. Von Barock bis Modern, Solisten oder Ensembles, mit Marimba oder Horn – das Programm der Sommerkonzerte in Rendsburg ist vielfältig. Die Konzerte finden bis zum 30. August immer mittwochs ab 18.10 Uhr in der Rendsburger Stadtkirche St. Marien statt. Der Eintritt ist frei.

Insgesamt neun Konzerte sind angesetzt, die ersten beiden fanden bereits statt. Das ist das weitere Programm: Die mittelholsteinische Weltkappelle spielt eine Mischung aus Ethno, Folk und Klassik und bringt diesen Sound am 19. Juli in die St. Marien-Kirche. Professionelle Musiker, die aus dem Mittleren und Nahen Osten geflüchtet waren, schlossen sich 2016 zur Weltkapelle zusammen, um gemeinsam Musik zu machen.

Sommerkonzerte in Rendsburg: Musik an der Marimba und am Horn

In der darauf folgenden Woche, am 26. Juli, ist der Marimbist Fumito Nunoja in Rendsburg zu Gast. Sein Repertoire reicht von Johann Sebastian Bach über Filmmusik bis hin zu modernen Kompositionen. Der Japaner Nunoja lebt derzeit in Deutschland, ist international bekannt und reist für Konzerte regelmäßig in die USA und nach Japan.

Für das fünfte Sommerkonzert kommt Isgard Boock, Hornistin bei den Kieler Philharmonikern, am 2. Augst nach Rendsburg. Unter dem Titel „Von fremden Ländern und Menschen“ spielt sie gemeinsam mit Roland Möhle (Orgel) Werke von Schumann, Dvorak, Vivaldi und Hakim.

Instrumente aus der Barockzeit bei den Sommerkonzerten

Die Instrumente Zink, Dulzian, Gambe, Theorbe, Orgel und Barockvioline werden am 9. August in der Rendsburger Stadtkirche zu hören sein. Das Ensemble für historische Aufführungspraxis „La Protezione della Musica“ spielt mehrchörige Werke, Solokonzerte und Orgelmusik des Frühbarock.

Am 16. August gibt Julia Gollner an der Harfe ein Konzert mit Werken von Debussy, Hasselmans und Salzedo. Sie war unter anderem Soloharfenistin des Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters.

Opernsängerin und Trompeter kommen in die St. Marien-Kirche Rendsburg

„Lieder für die Seele“ von Interpreten wie Vicky Leandros, Friedrich Hollaender oder Ralph Benatzky stehen auf dem Sommerkonzert-Plan für den 23. August. Opernsängerin Eva Schneidereit wird von Volker Linhardt am Klavier begleitet.

Den Abschluss der Reihe bildet ein festliches Konzert für Trompete und Orgel am 30. August. Lorenzo Bertozzo, der auch am Theater Kiel engagiert ist, spielt dabei Trompete, Volker Linhardt an der Orgel.

