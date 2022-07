﻿Songwriter Reiner Bublitz stellt in Nortorf sein Album Sonnengelb vor

Doppelpremiere in Nortorf: Musiker Reiner Bublitz stellt sein neues Album „Sonnengelb“ in der Kramer Scheune vor. Für die Kleinkunstbühne ist es das erste Release-Konzert. Was Gäste erwartet.

Nortorf. Zwei Premieren werden in der Kramer Scheune in Nortorf am Freitag, 16. September, gefeiert: Der Sänger und Komponist Reiner Bublitz veröffentlicht dort „Sonnengelb“, sein neues Album. Für die Kleinkunstbühne ist es das erste Release-Konzert mit Live-Musik in der fünfjährigen Programmgeschichte.

Reiner Bublitz sagt über das Album „Sonnengelb“: „Eine vielseitige und sehr edle Produktion mit 13 gefühlvoll interpretierten Titeln ist entstanden.“ Er ergänzt das Konzert mit Liedern aus dem Vorgängeralbum „Mittendrin“ und mit auserwählten Songs internationaler Songwriter, die ihn nachhaltig für sein eigenes kreatives Schaffen inspirierten.

Bublitz wurde um die Jahrtausendwende herum mit dem Pop-Duo Two Remarks bekannt. Zusammen mit Mark Smith feierte Bublitz damals musikalische Erfolge, etwa mit der Hit-Single "Hold On Tight", die sich mehr als 20 Wochen in den Top 100 der deutschen Airplay-Charts hielt.

"Sonnengelb" ist das zweite Soloprojekt von Reiner Bublitz. Er holte dafür 2021 mehr als 20 hochkarätige Instrumentalisten aus der norddeutschen Musikszene mit ins Boot und startete zur Finanzierung eine Crowdfunding-Aktion. Mit der Veröffentlichung ließ er sich Zeit. "Die Wintermonate waren für Kulturschaffende noch sehr von der Pandemie geprägt. Konzerte waren kaum möglich."

Erstmals gibt es ein Release-Konzert in der Kramer Scheune

Lockt die Bühne der Kramer Scheune seit fünf Jahren zwar regelmäßig auch überregional bekannte Künstler zum Auftritt, eine Album-Release-Party gab es dort noch nie. "Wir sind schon ein bisschen stolz, dass Reiner Bublitz uns ausgewählt hat", sagt Holger Bauer von der Kramer Scheune.

Holger Bauer ist überzeugt: „Die Besucherinnen und Besucher können sich freuen auf Titel mit Tiefgang, viel Gefühl und leidenschaftlicher, sehr intimer Interpretation.“ Das Team der Kramer-Scheune serviert am Release-Abend Getränke und Snacks.

Konzert Reiner Bublitz mit seinem Album „Sonnengelb“, Freitag, 16. September, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr), Kramer Scheune, Heinkenborsteler Weg 8, Nortorf. Tickets für 16 Euro im Vorverkauf im Restaurant Dionysos, Kieler Straße 1, Nortorf, und unter der E-Mail info@kramer-scheune.de